تراجع ملحوظ بأسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الدقهلية

سجلت أسعار العديد من الخضروات والفاكهة تراجعات متفاوتة في أسواق الدقهلية اليوم الخميس، مقارنةً بالأيام الماضية، حيث انخفضت أسعار الطماطم إلى 3 جنيهات للكيلو، والملوخية إلى 7 جنيهات، وسجل كيلو الجزر 4 جنيهات.

جاء ذلك وفقا للأسعار الاسترشادية المعلنة من الغرفة التجارية بالدقهلية، برئاسة المهندس أحمد رعب، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، لكل من الخضراوات والفاكهة داخل وخارج سوق جملة المنصورة التابع للغرفة.

أسعار الخضار اليوم في الأسواق للمستهلك

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الخضراوات في داخل وخارج السوق والمنافذ لكل كيلوجرام هي كما يلي:

باذنجان رومي: يتراوح سعر الكيلو من 5 إلى 6 جنيهات.

بامية حمراء: 15 جنيهاً.

بصل أبيض: 4 جنيهات.

بصل أحمر: 5 جنيهات.

خيار: 6 جنيهات.

فلفل بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 6 إلى 7 جنيهات.

فلفل ألوان: 15 جنيهاً.

جزر: 4 جنيهات.

طماطم: يتراوح سعر الكيلو من 3 إلى 4 جنيهات.

بطاطس: 6.5 جنيه.

كوسة: يتراوح سعر الكيلو من 6 إلى 7 جنيهات.

ورق عنب: يتراوح سعر الكيلو من 15 إلى 17 جنيهاً.

ملوخية خضراء: 7 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق للمستهلك

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فكان سعر الكيلوجرام:

كنتالوب: 5 جنيهات.

الموز: يتراوح سعر الكيلو من 13 إلى 15 جنيهاً.

بطيخ: سعر الواحدة من 15 إلى 20 جنيهاً.

برقوق: 25 جنيهاً.

تفاح مستورد: يتراوح السعر بين 20 إلى 25 جنيهاً.

تفاح مصري: يتراوح سعر الكيلو من 12 إلى 15 جنيهاً.

الليمون: يتراوح السعر بين 15 إلى 22 جنيهاً.

برتقال: 5 جنيهات.

عنب: 15 جنيهاً.

كيوي: 25 جنيهاً.

خوخ سكري: 15 جنيهاً.