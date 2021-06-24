أهالي قرية بالغربية يلقنون لصا «علقة ساخنة»

ضبط أهالي قرية «بشبيش»، التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، أحد اللصوص بعد قيامه بسرقة دراجة نارية، فقاموا بتلقينه «علقة ساخنة»، بعد توثيقه بالحبال وربطه في عمود إنارة، قبل تسليمه إلى الأجهزة الأمنية.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بضبط «لص» يستقل مركبة «توكتوك»، بعد قيامه بسرقة دراجة نارية، بمساعدة آخر، حيث رصدته كاميرات المراقبة أثناء ارتكاب الواقعة، قبل أن يفرا هاربين من موقع الجريمة.

وجاء في البلاغ المقدم من الأهالي أن اللص يُدعى «ياسر»، في الثلاثينات من العمر، مقيم بمحافظة كفر الشيخ، كانت كاميرات المراقبة قد رصدته أثناء قيامه، في وقت سابق وبمساعدة شخص آخر، بسرقة دراجة نارية، وعند تواجده في سوق القرية، مستقلاً مركبة «التوكتوك»، التي ظهرت في الفيديو، اشتبهوا فيه، وتبين أنه الشخص الموجود بمقطع الفيديو، فقاموا بتوثيقه في أحد أعمدة الإنارة، ولقنوه «علقة ساخنة».

وتم تسليم المتهم إلى مركز شرطة المحلة، كما تم التحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي تولت التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.