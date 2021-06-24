المتبرع بـ85.45 جنيها للزمالك: «بشاكس أصحابي ولا أقصد الإساءة»

تبرع مشجع أهلاوي يقيم بمركز المراغة، في محافظة سوهاج، بمبلغ 85 جنيهاً و45 قرشاً، لصالح نادي الزمالك، في الحساب الخاص بالنادي في بنك مصر، في إطار حملة التبرعات من الجماهير دعماً للنادي، الأمر الذي أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر عدد من جماهير الفريق الأبيض أن التبرع يتضمن «رسالة سخرية» من النادي، بينما اعتبر آخرون أنها مجرد «دعابة» من المشجع الأهلاوي.

وقال «محمد مقابل»، البالغ من العمر 26 عاماً، مصمم جرافيك، صاحب التبرع، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، إنه يكن كل الاحترام لنادي الزمالك وجماهيره، ولم يقصد الإساءة إلى أي منهم، وأوضح أنه تبرع للنادي بهذا المبلغ كنوع من الدعابة والمشاكسات اللطيفة مع زملائه وأصدقائه من جماهير نادي الزمالك.

وأوضح «مقابل» أن فكرة مبلغ التبرع جاءته من المباراة التي أقيمت بين الأهلي والزمالك في بطولة أفريقيا، والتي سجل فيها «مجدي قفشة» هدف الفوز للفريق الأحمر في الدقيقة 85 و45 ثانية، قبل نهاية المباراة، وهو الهدف الفوز الذي أصبح «تريند» فيما بعد على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعرفه جمهور الناديين بـ«القاضية ممكن».

وأضاف أنه كمشجع أهلاوي كان مهووساً بالتوقيت الذى جاء فيه الهدف، وأراد أن يشاكس أصحابه الزملكاوية، مؤكداً أنه لا يمكن أن يكون قد قصد الإساءة إلى نادي الزمالك، الذي وصفه بأنه «فريق كبير على مستوى أفريقيا والوطن العربي»، وأن الهدف من التبرع كان من قبيل الهزار والمزاح، لافتاً إلى أنه قام بتحويل المبلغ من حسابه إلى حساب نادي الزمالك، نظرا لعدم وجود فكة بقيمة 45 قرشاً.

وأثار ما فعله المشجع الأهلاوي حالة من ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي من جماهير الفريقين الكبيرين الأهلي والزمالك، خاصةً وأن المبلغ يوافق توقيت هدف الفوز بالبطولة الأفريقية، ولتذكير الجماهير بـ«القاضية ممكن».