صور مهندس مصري تملأ شوارع كوبنهاجن: الفضل لعمال مصنعي

لم تكن وصفة النجاح التي اتبعها المهندس هاني طارق النبرواي، سحرية ولا مستحيلة، بقدر ما تطلب تنفيذها إرادة وتصميم.. الوصفة باختصار هي إتاحة حرية التعبير لعمال المصنع التابع للشركة التي يعمل بها، وتعزيز التواصل معهم، من أجل تحسين بيئة العمل.

وكان الأثر المباشر للنجاح، هو الاحتفاء به بشكل لافت للانتباه في الدنمارك.

قبل أيام قليلة، استيقظ الدنماركيون في العاصمة كوبنهاجن، على معرض صور متنقل أقيم في الحدائق والميادين العامة، تتصدره صور «النبرواي»، ونماذج لمشروعات ناجحة له وملخص لقصة نجاحه، كمدير تنفيذي لشركة الميكانيكيون العرب للصناعات الهندسية في مصر.

المعارض المتنقلة، نظمها اتحاد الصناعات الدنماركي، تحت شعار «أحلام عربية»، ووقع اختياره على المهندس المصري ضمن 12 نموذجا للنجاح، في الـ10 سنوات الماضية، لتعريف الدنماركيين بهم.

ويقول «النبراوي» عن هذا التكريم لـ«الوطن»: "إنه تقدير معنوي كبير من اتحاد الصناعة ووزارة الخارجية في الدنمارك، وحصاد 4 سنوات من تطوير الشركة والمصنع التابع لها في مدينة بدر".

ويضيف المهندس الشاب "البداية كانت بالتعاون بين «الميكانيكون العرب»، ومركز الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصري، وقد اخترت الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، كمحور لهذا التعاون، ويتضمن «توفير بيئة عمل لائقة والمساهمة في نمو الاقتصاد»".

«النبرواي»: سر التميز في «الاستجابة للعمال والترفيه عنهم وتكريم الملتزمين بالسلامة المهنية»

وعن سر اختياره لهذا الهدف، أوضح أنه يؤمن بحرية التعبير ويسعى لتطبيقها بشكل ممنهج ومؤسسي داخل مصنعه، وأن الهدف الثامن هو الأقرب لتحقيق هذا الأمر، بما يشمله من تعزيز التواصل والحوار بين الإدارة وفريق العمل، والاهتمام بالسلامة والصحة المهنية.

ويكمل «النبراوي» "التعاون مع اتحاد الصناعات المصري، أتاح له التواصل مع اتحاد الصناعات الدنماركي، وحصوله على دورات تدريبية هناك وتطبيقها في مصنعه، وهو ما أشادت به الوفود الدنماركية، أثناء زيارتها للمصنع لتقييم التطوير، وكانت النتيجة اختياره للاحتفاء به في الدنمارك".

وعن وسائل التواصل مع العمال التي طبقها بالمصنع، يقول مدير «الميكانيكيون العرب»: "إنه جرى إنشاء مجلس تنفيذي للتواصل، يضم ممثلين لإدارات الشركة، إضافة لصندوقين للشكاوى والمقترحات، بجانب لوحة إعلانات ثابتة، وتنظيم إفطار جماعي شهري، وتكريم أفضل عامل حافظ على السلامة المهنية، كما تمت الاستجابة للعمال بزيادة دورات المياه بالمصنع لتناسب عددهم، وزيادة قيمة الوجبة الغذائية، وتوفير 4 مشروبات شاي للعامل يوميا بالمجان، وأقمنا منطقة ترفيهية، بها طاولة تنس وبلياردو وألعاب أخرى، للترويح عن العاملين في أوقات الراحة.

ويؤكد المهندس الشاب، أن الاستجابة لمطالب بسيطة للعمال، انعكس على أدائهم بشكل إيجابي، وكان لهم فضل كبير في تكريمه بالدنمارك، إضافة إلى دور كبير لوالده المهندس طارق النبرواي، نقيب المهندسين السابق، في تزويده بالخبرة الكافية من واقع تاريخه النقابي والمهني، وكذلك دعم أسرته الصغيرة له في كل خطواته.

ومنذ تخرجه في كلية الهندسة عام 2005، يعمل «النبرواي» في «الميكانيكيون العرب»، وأمضى بها 15 عاما، حتى وصل لموقعه الحالي كمدير تنفيذي للشركة، وهو أيضا عضو بنقابة المهندسين والمجلس التنفيذي لجميعة المستثمرين بمدينة بدر.

خطواتي القادمة إقامة فصول محو أمية للعمال.. ورعاية أبطال مصريين في بطولات عالمية

وعن خطواته المقبلة، يكشف «النبراوي»، أنه يسعى للتعاون مع وزارة التعليم لفتح فصول محو أمية داخل المصنع، إضافة إلى رعاية الشركة المستمرة لمسابقة المتحررات من الأمية، بالتعاون مع جمعية المرأة والمجتمع، وكذلك رعاية أبطال رياضيين من مصر في البطولات الدولية.