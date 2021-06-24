إيقاف 6 حالات تحويل من سكني لتجاري بهضبة الأهرام وسحب المعدات

نجحت أجهزة محافظة الجيزة، ممثلة في حي الهرم، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقطاع حدائق الأهرام في إيقاف 5 حالات تحويل وحدات من الغرض السكني إلى التجاري وهي بالعقارات: «14ع - 34ط - 118ز – 126 ص»، وأسفل الضغط أمام 25 ط بقطاع هضبة الأهرام، بالإضافة إلى إيقاف أعمال وإزالة سلم مخالف للقيام بالتحويل من الغرض السكني للتجاري بالعقار 79ك.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع الإشغالات وإزالة المخالفات وتحسين حالة المرور.

رفع اشغالات المحلات والمنشأت التجارية

ومن جانبها، نسقت هيئة النظافة والتجميل مع الحي برفع المخلفات والرتش من قطع الأراضي 552 ا – 513 ز، وتمهيدها لاستخدامها كساحات انتظار سيارات، بالإضافة إلى شن حملات رفع اشغالات المحلات والمنشأت التجارية المخالفة بالعقار 13ع.

وجارِ استكمال المجهودات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.