الظهور الأخير للطفل تفاهه في فيلم بلية ودماغه العالية: أجرى تكميم معدة

تصدر صاحب شخصية تفاهة فى فيلم بلية ودماغه العالية، محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إلقاء القبض عليه، للعثور على هيروين بحوزته.

وجاء الظهور الأخير لـ تفاهة فى فيلم بلية ودماغه العالية، من خلال مقطع فيديو قصير، بصحة أحد أطباء جراحات السمنة بالقاهرة، بعد إجراء عملية تكميم المعدة، بشأن فقدان وزنه واكتساب اللياقة.

وقال الطبيب المعالج لـ تفاهة في فيلم بلية ودماغه العالية، في الفيديو، إنّ الأخير يحرص دومًا على مداعبة رواد العيادة، والهزار معهم طوال الوقت، والتقاط الصور التذكارية، موضحًا أنّ وزنه كان 149 كيلوجرام، وفقد عقب العملية نحو 24 كيلو فقط.

معلومات عن تفاهة فى فيلم بلية ودماغه العالية بعد القبض عليه بـ هيروين

- اسمه الحقيقي صلاح مجاهد

- اكتشفه المخرج نادر جلال

- أول ظهور فني له كان من خلال فيلم «بلية ودماغه العالية» عام 2000.

- لفت أنظار الجمهور بشخصيته في فيلم «بلية ودماغه العالية».

- شارك بعدها في مسلسل «رجل في زمن العولمة» بجزأيه.

- اختفى عن الساحة الفنية من 14 عامًا تقريبًا.

- رصيده الفني فيلم ومسلسل فقط.

يذكر أنّ تفاهة في فيلم بلية ودماغه العالية، حقق شهرة واسعة من خلال هذا العمل الذي تدور أحداثه حول عماد (بلية) الذي يعمل ميكانيكي في إحدى الحارات الفقيرة، ويقع في حب فتاة ثرية تدعى (دنيا) كان أصلح سيارتها في إحدى المرات، لكن المشكلة أن هناك شابا آخر ينافس (بلية) على حبها، لكن هذا الشاب يطمع في ثروة أبيها فقط، لجأ هذا الشاب إلى العديد من الوسائل غير المشروعة كالغش والتزوير.