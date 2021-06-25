مسؤولون يابانيون: عضو بالفريق الأوليمبي الأوغندي مصاب بالمتحور الهندي

أكد مسؤولون يابانيون، أن العضو الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد من الفريق الأولمبي الأوغندي تبين أنه مصاب بالمتحور دلتا، الذي اكتشف للمرة الأولى في الهند، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه»، اليوم الجمعة، أن باقي الأعضاء الآخرين من الفريق الأولمبي الأوغندي المكون من تسعة أفراد خضعوا لحجر صحي في مدينة إزوميسانو، بمحافظة أوساكا اليابانية، مشيرة إلى أنه تم تأكيد إصابة عضو أخر من الفريق بفيروس كورونا في وقت لاحق.

وأشار مسؤولون محليون إلى أن 7 أشخاص آخرين، من بينهم سائقين، تم اعتبارهم مخالطين للفردين المصابين من الفريق.

يذكر أن الفريق الأولمبي الأوغندي وصل إلى مطار ناريتا الياباني قرب العاصمة طوكيو يوم السبت الماضي، وتم اكتشاف إصابة أحد أعضاء الفريق في محطة الحجر الصحي بالمطار.