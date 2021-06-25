عرضها بالمتاحف قريبا.. تفاصيل استرداد 114 قطعة أثرية من فرنسا (فيديو)

قال الدكتور محمد الصعيدي، مدير المكتب العلمي للمجلس الأعلى للآثار، إنه بشأن استرداد 114 قطعة أثرية من فرنسا أبرزها تماثيل أمنحتب الثالث وحورس، فإن مصر استطاعت من خلال تعاونها مع القضاء الفرنسي لاستكمال مسلسل استرداد جزء كبير من آثار الخارج، مؤكدا: «مصر مش بتسيب حقها من تراثها».

وفد رفيع المستوى عاين الـ114 قطعة أثرية

وأضاف «الصعيدي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن وفد رفيع المستوى من النيابة المصرية برئاسة النائب العام المستشار هشام بركات، وسفير مصر في فرنسا، علاء يوسف، إضافة لوفد من المجلس الأعلى للآثار برئاسة الأمين العام، الدكتور مصطفى وزيري، ومدير الإدارة العامة للآثار المستردة، الدكتور شعبان عبدالجواد، عاين الـ114 قطعة أثرية.

114 قطعة أثرية ستعود لمصر الأيام المقبلة

وأشار إلى أن الوفد استطاع الفحص الأثري للقطع وإثبات ملكيتها للحضارة المصرية، وهذه القطع ليست من مقتنيات المتاحف أو المخازن المتحفية، ولكن نتيجة الحفر خلسة وتهريبها خارج البلاد لفرنسا، قائلا: «الأيام القليلة المقبلة ستعود لمصر».

القطع الأثرية عمرها 3500 سنة قبل الميلاد

وأكد أهمية القطع المستردة، نظرا لأنها من حقب مختلفة من الحضارة المصرية، فيعود بعضها للعصور ما قبل التاريخ، بينما توجد قوالب من الفخار والألباستر يعود عمرها لـ3500 سنة قبل الميلاد، وبعض القطع تعود بالدولة الوسطى والحديثة والعصور المتأخرة، وأهم القطع تمثال غاية في الروعة لأمنحتب الثالث، حيث أنه جزء منها محلى بالذهب، وتمثال آخر مكتوب عليه اسم الملكة حتشبسوت.

عرض القطع الأثرية في المتاحف قريبا

وأوضح أنه يوجد نقش للملك إخناتون على لوحة حجرية من الحجر الرملي، وهي مهمة للغاية، كما يوجد تمثال رأس ملكية أشبه بملامح الملك توت عنخ آمون، إضافة للصقر حورس، وستعرض قريبا في المتاحف المصرية.