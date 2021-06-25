أماكن عرض فيلم الرعب والتشويق Spare Parts في السينمات

تعرض السينمات المصرية فيلم الرعب والتشويق «Spare Parts»، والذى تدور أحداثه حول فتيات يتعرضن للتخدير والاختطاف، ويستيقظن فيجدن أطرافهن مبتورة ومستبدلة بأسلحة بدائية، ويتم وضعهم فى ساحة قتال كمصارعات من أجل بلدة سادية.

فريق عمل فيلم Spare Parts

فريق عمل عرض فيلم الرعب والتشوي Spare Parts هم: جوليان ريتشينجس، ميشيل أرجريس، إميلي الاتالو، كيريانا ستانتون، تشيلسي مويرهيد، رايان ألين، والمخرج أندرو توماس هانت، ومن تأليف ديفيد مردوخ، وسفيت رويسكوف.

أماكن عرض فيلم Spare Parts

يُعرض فيلم الرعب والتشويق Spare Parts، في سينمات صن سيتي، سينما نايل سيتي، سينما سان ستيفانو مول، سينما مدينتي، سينما كايرو فيستفال، سينما فوكس مول مصر.

بينما تعرض السينمات المصرية أفلام أخرى جديدة هذا الأسبوع ومنها فيلم مش أنا بطولة تامر حسني وحلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، سوسن بدر، محمد عبدالرحمن، وتدور أحداث فيلم مش أنا حول حسن الذي يصاب بحالة غريبة تفقده السيطرة على يده، مما يضعه فى كثير من المواقف المحرجة في إطار كوميدي خاصة أن من حوله لم يصدقوه.

وفيلم In the Heights بطولة أريانا جرينبلات، ستيفاني بيرتز، لين-مانويل ميراندا، أنتوني راموس، جيمي سميتس، كوري هوكينز، وتدور قصة الفيلم حول بقال يخطط لإغلاق متجره والتقاعد في جمهورية الدومنيكان، حيث سيتمكن من الحصول على إرث جدته هناك.

وفيلم Arkansas بطولة فينس فون، جون مالكوفيتش، ليام هيمسورث، فيفيكا أيه، فوكس، مايكل كينيث ويليامز، وتدور أحداث الفيلم حول تلقي كايل وسوين أوامرهما من تاجر مخدرات في أركسناس، ولكن عندما تسير الصفقة بشكل خاطئ فإن العواقب ستكون وخيمة بشكل كبير.