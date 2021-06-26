حظك اليوم السبت 26-6-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

تنقسم الأبراج إلى 12 برج ما بين المائي والهوائي والترابي والناري، ويحرص الكثير على متابعة حظ البرج التابع لهم وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

رغم الضغوط والمعاكسات الفلكية فإن إيمانك بنفسك وبالحق يساعدك على تخطي الخلافات، فقط كن صبورا واعمل بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع فينوس في وضع دقيق، فلا تستسلم للعصبية والتوتر.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الموسيقار عمار الشريعي، ويوافق تاريخ ميلاده 16 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

قد تميل اليوم نحو أن تحارب بشجاعة وإصرار من أجل هدف تؤمن به.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يمدك بحب المغامرة والمعرفة ويجعلك مميزاً على كل المستويات.

ومن أبرز مشاهير برج الثور ديفيد بيكهام، ويوافق تاريخ ميلاده 2 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنافر القمر مع فينوس بمنزلي المال ينصحك اليوم بمضاعفة تركيزك لتتصرف بحكمة، وعليك أن تعرف قيمة ما هو جيد وأن تحافظ عليه.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك يدعم نشاطاتك وعلاقاتك بشرط أن تعتني بأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

ينصحك الفلك اليوم أن تكون صبورا وحاول ألا تقابل الاهتمام بالجفاء.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر بمواجهة برجك قد يسبب لك إرباكا خاصة إذا كنت متزوجا وعليك أن تغيّر نظرتك للأمور لتجد حلا.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

تنافر القمر مع فينوس في منزلي الصحة يطالبك بأن تأخذ قسطا وافرا من الراحة لتجدد طاقتك ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تكمل مسيرتك في صمت ممتثلا للواجب.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

حتى ولو واجهت بعض التعقيدات، الشمس بمنزلك الحادي عشر تساعدك أن تقوم بخيارات جيدة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يمدك بلمسات حانية ويكون لها وقع رائع على من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

عليك أن تلتزم بالصواب مهما كانت المغريات وعليك أن تتأنى في ردودك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس، وقد يضع ضغوطا على علاقاتك، فقط عليك أن تصبر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثالث يجعلك تتألق موهبة وفناً وتعتني جيداً بكل نشاط تقوم به.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحظ تمدك بحرارة المشاعر وتهتم بالجميع وتفتنهم.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال وعليك أن تعتني بحساباتك وخطواتك تجنبا للخسائر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

اعتمد اليوم أسلوبا ودّيا وقد يساعدك ذلك على الإقناع.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة نيللي كريم، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالحيوية والجرأة ويجعلك أكثر استعداداً للمبادرة ويضعك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تتمتع بالسحر والوقت مناسب اليوم للانخراط في نشاط تشعر بالحماس تجاهه.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ليلى علوي، ويوافق تاريخ ميلادها 4 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع فينوس بمنزلي الصحة واليوم عليك أن تهتم بصحتك ولا تظهر تذمرا إذا مضت الأمور ببطء واصبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك للتأمل ولمراقبة الأجواء من حولك، فقط تحرك في سرية وكتمان

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك اليوم على تمييز العدو من الصديق.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

ينوس بمنزل الحب تمدك بالإصرار على مطاردة السعادة أينما كانت.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.