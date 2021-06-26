حظك اليوم السبت 26-6-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتميّز بشجاعته وقوّته، فهو يحب المغامرات ولا يستسلم بسهولة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

قد تميل اليوم نحو أن تحارب بشجاعة وإصرار من أجل هدف تؤمن به.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يمدك بحب المغامرة والمعرفة ويجعلك مميزاً على كل المستويات.

ومن أبرز مشاهير برج الثور ديفيد بيكهام، ويوافق تاريخ ميلاده 2 مايو.