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محمود مسلم

حظك اليوم السبت 26-6-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:02 ص | السبت 26 يونيو 2021
برج العذراء

برج العذراء

امرأة برج العذراء ساحرة وذكية، وتحرص دائما على تحليل الشخصيات التي تتعامل معها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

حتى ولو واجهت بعض التعقيدات، الشمس بمنزلك الحادي عشر تساعدك أن تقوم بخيارات جيدة.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يمدك بلمسات حانية ويكون لها وقع رائع على من حولك.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر

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