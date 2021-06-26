ضربها بالكرباج 3 مرات.. القصة الكاملة لسيدة السلام والشيخ العطار

تعدى عليها بـ«الكرباج»، ثلاث مرات وأصابها بجروح في يديها اليسرى، هكذا تعرضت «نجلاء» المعروفة إعلاميًا باسم «سيدة السلام»، للاعتداء من قبل عطار في حي السلام بمحافظة القاهرة، مما جعلها تتقدم ببلاغ ضده ولكن سرعان ما طلب منها زوجها التنازل عن المحضر.

الاعتداء على سيدة السلام

فقدت السيدة الأمل في الحصول على حقها من هذا الرجل الذي قبل على نفسه ضرب سيدة وإهانتها أمام الناس، ولم يكتف بهذا القدر بل تسبب في إصابتها بجروح تركت أثرا على جسدها وروحها، وخرجت السيدة عن صمتها بعد معرفتها بأن هناك أحد الجيران سجل لحظة الاعتداء عليها بمقطع فيديو، وقالت إنها لم تكن تتوقع أن يقوم أحد الجيران بتصوير لحظة الاعتداء عليها من قبل المتهم، مؤكدة أنها ترتيبات إلهية لتكشف أمره أمام الجميع.

أتلف المحل وامتنع عن دفع الإيجار

وبدأت تروي السيدة «نجلاء» تفاصيل ما حدث معها وتعلن عن هوية المتهم الذي يدعى «الشيخ مصطفى» ويبلغ من العمر 54 عامًا، استأجر شقة من زوجها ثم محلا متواجدا في أسفل العقار لافتتاحه عطارة، وظل لمدة عامين دون مشاكل وبعدها تحول لذئب بشري امتنع عن دفع الإيجار، وتسبب في بعض التلفيات داخل المحل.

مقطع فيديو يوثق لحظة الاعتداء على سيدة السلام

لجأت السيدة وزوجها لبعض الجيران لمساعدتها في حل مشكلتهما لكنهم لم يستطيعوا، خاصة أن المتهم امتنع عن سداد الإيجار لمدة 5 شهور متواصلة، وذهبت له لطلب الإيجار بعد أن اقترحت عليها ابنتها، وحين بدأت تطالبه بالدفع قام المتهم بضرب ابنتها ثم صعد إلى السيدة في بيتها واعتدى عليها بالضرب وصدم رأسها بدرجات السلالم كما ظهر في مقطع الفيديو الذي تم تداوله من قبل أحد الجيران.

تحقيقات النيابة العامة

تم تحرير محضر بالواقعة ونشرت النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيقات، أن المتهم وابنيه اعتدوا على المجني عليها بالضرب أمام سكنها إثر مشادة دارت بينهم بشأن مطالبة السيدة المجني عليها للمتهم بدفع إيجار المحل، وذلك بعد أن اطلعت النيابة على مقطع الفيديو الذي وثق لحظة الاعتداء على السيدة والاستماع لأقوال الشهود.