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محمود مسلم

ضبط سيارة تعرض سلعا غذائية مجهولة المصدر بشمال الجيزة

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الوطن
06:47 م | الجمعة 25 يونيو 2021
ضبط سيارة تعرض سلعا غذائية مجهولة المصدر بشمال الجيزة

تمكنت محافظة الجيزة، من خلال حي شمال الجيزة، اليوم الجمعة، من ضبط سيارة بمدخل النفق بشارع المطار، تعرض مواد غذائية وسلعًا مجهولة المصدر، وعلى الفور تم التحفظ عليها لحين فحصها بمعرفة مسئولي الأغذية والتموين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بضرورة تنفيذ خطة دورية للتفتيش على سيارات بيع المنتجات الغذائية، والتأكد من حصولها على التصاريح اللازمة، وسلامة المعروضات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وقد تمت الحملة بمتابعة من أشرف بكر، رئيس حي شمال الجيزة.

وفي نفس الإطار، شنت محافظة الجيزة حملة على محلات الجزارة بحي الوراق، أسفرت عن تحرير عدد 3 محاضر للمحال المخالفة، بعد ضبط عدد من المخالفات، وذلك بمتابعة من الدكتور أشرف توفيق، مدير مديرية الطب البيطري، وهاني السيسي، رئيس حي الوراق.

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