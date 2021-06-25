يصل لنصف مليون.. تفاصيل قرض التعليم من البنك الأهلي الكويتي

يبحث البعض عن طريقة للحصول على دعم مادي لتوفير مصاريف الدراسة، بالتزامن مع استعداد الكثير من أولياء الأمور، للتقديم لأبنائهم في المدارس في الوقت الحالي، ومع اقتراب موسم التقديم في الجامعات لطلاب الثانوية العامة.

وتعمل بعض البنوك المصرية على تقديم باقة متميزة من قروض الجامعات بخصائص عديدة لتلبية احتياجات عملائها، ومنهم البنك الأهلي الكويتي، للموظفين ولأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

وأتاح البنك الأهلي الكويتي إمكان الحصول على تمويل شخصي يصل إلى 500 ألف جنيه لتغطية رسوم التعليم الخاصة بأبنائهم ضمن برنامج قرض التعليم من البنك.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أبرز التفاصيل عن قرض التعليم من البنك الأهلي الكويتي.

قرض التعليم من البنك الأهلي الكويتي

- يصل الحد الأقصى للقرض إلى 500 ألف جنيه.

- تصل فترة السداد إلى 12 شهرًا.

- أسعار فائدة متناقصة سنويًا تبدأ من 19.5%.

- تأمين على الحياة اختياري طول مدة القرض.

شروط الحصول على قرض التعليم من البنك الأهلي الكويتي

يجب ألا يقل الحد الأدنى لصافي دخل ولي الأمر عن 3000 جنيه للموظفين، و6000 جنيه للمهن الحرة.

- ألا يقل سن المتقدم للقرض عن 21 سنة.

- يشترط ألا يزيد سن المتقدم للحصول على القرض على 60 عامًا في نهاية مدة القرض.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض التعليم

- شهادة ميلاد الطالب/ بطاقة الطالب الشخصية.

- خطاب إثبات تسجيل الطالب في الجهة الدراسية.

- خطاب بإجمالي المصاريف الدراسية.

- شهادة أصلية بالراتب الشهري لولي الأمر.

- أصل البطاقة الشخصية.

- إيصال مرافق «مياه أو غاز أو كهرباء» حديث.

- كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.

- سجل تجاري وبطاقة ضريبية من أصحاب المهن الحرة.

كيفية التقديم على قرض التعليم

يمكنك زيارة أقرب فرع من فروع البنك الأهلي الكويتي والسؤال عن قرض التعليم، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على رقم 19322.

- أو عبر الموقع الرسمي للبنك «أون لاين».