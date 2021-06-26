تنسيق مدارس البريد 2021 كل المحافظات.. اتخرج واتعين فورا

تعتبر مدارس البريد، أحد أهم البدائل للثانوية العامة، وأحد أهم المدارس الفنية، والتي يسعى الكثير من أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بها، خصوصاً بسبب خوفهم من النظام الجديد للثانوية العامة، بالإضافة إلى أنّها توفر فرص عمل للخريجين في أي مصلحة بريدية، لذلك يتمنى عشرات الآلاف من أولياء الأمور إلحاق أبنائهم بها، منتظرين بدء تنسيق مدارس البريد 2021، حتى يتمكنوا من التقديم لأبنائهم وضمان دخولهم إليها مبكراً قبل أن تكتفي بأعداد محددة، خصوصاً للطلاب الحاصلين على مجموع كبير في الشهادة الإعدادية 2021.

وتقدم «الوطن»، شروط وطرق الالتحاق وكل ما تريد معرفته عن تنسيق مدارس البريد 2021 في ظل ما تقدمه لطلابها من خدمات.

تنسيق مدارس البريد 2021.. شروط الالتحاق

ووضع تنسيق مدارس البريد 2021 عدة شروط لمن يرغب في الالتحاق بها، أهمها:

-ألا يزيد عمر الطالب المتقدم عن 17 سنة وألا يقل عن 14 سنة

- أن يكون الطالب حاصل على مجموع يؤهله للالتحاق بالمدرسة

- أن يكون مصري الجنسية ويجتاز اختبارات القبول

تنسيق مدارس البريد 2021.. المستندات المطلوبة

ويجب توفير بعض المستندات المطلوبة قبل التقديم في تنسيق مدارس البريد 2021، وهي:

-استمارة نجاح الشهادة الإعدادية

- شهادة ميلاد كمبيوتر

- موافقة ولي الأمر مكتوبة

- ملف التقديم الذي يحصل عليه من المدرسة

- شهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية

- صور شخصية 4×6

تنسيق مدارس البريد 2021.. موعد التقديم

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تنسيق مدارس البريد 2021 على موقع وزارة التربية والتعليم، خلال الأيام القليلة المُقبلة، حيث يمكن للطلاب التقديم والحصول على المعلومات اللازمة حول مدارس البريد 2021 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

تنسيق مدارس البريد 2021.. فرص العمل

وتعد أهم مميزات مدارس البريد 2021، والتي جعلت عشرات الآلاف من الأسر تُقبل على تنسيق مدارس البريد 2021 هي توفير فرص عمل لخريجي المدرسة في أي مصالح بريدية خلال 5 سنوات بعد التخرج من المدارسة أهمها في شركة البريد للاستثمار، وشركة البريد للتوزيع، وشركة البريد للنظم.

تنسيق مدارس البريد 2021.. عناوين المدارس في المحافظات

وتقع مدارس البريد في 7 محافظات فقط، ويتم تنسيق مدارس البريد 2021 في تلك المحافظات فقط وهي:

- القاهرة: مدرسة البريد المصري بالعطار بنطاق قسم شبرا

- الغربية: مدرسة البريد بقسم ثان طنطا

- البحيرة: مدرسة البريد بدمنهور

- أسيوط: مدرسة البريد في مدينة أسيوط

- الشرقية: مدرسة البريد بالحريري، قسم أول الزقازيق

- بني سويف: مدرسة البريد بمدينة بني سويف.