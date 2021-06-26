منفذ روبوت «موسى»: المخرج طلب مني أضع نفسي مكان بطل الفيلم «صور»

مع منتصف شهر يوليو المقبل، تشهد دور العرض السينمائي إصدار فيلم «موسى»، للمخرج بيتر ميمي، ومن بطولة إياد نصار وأسماء أبو اليزيد، ويعد الفيلم تجربة سينمائية جديدة ومختلفة حيث تدور أحداث الفيلم في إطار من الخيال والفانتازيا، حينما يقرر شاب أن يخترع «روبوت» ويطلق عليه اسم «موسى».

ونظرًا لطبيعة الفيلم الجديدة على السينما المصرية، والتي قدمت من قبل في العديد من الأفلام العالمية، قال محمود المصري منفذ «الروبوت» الذي تم استخدامه داخل أحداث الفيلم، بأنه يعمل في الأساس مخرج إعلانات، ولديه هواية النحت بشكل عام منذ سنوات بعيدة، ولكنه في الفترة الأخيرة بدأ احتراف مجال النحت.

وعن مشاركته بفيلم «موسى»، أوضح «المصري»، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، بأن مهندس الديكور أحمد فايز طلب منه تنفيذ الـ«روبوت» الخاص بالفيلم، إلا أنه أكد له بأنه لم يقم بتلك التجربة من قبل وبأن أغلب تنفيذاته في النحت كانت مجسمات صغيرة ولم يعمل على ذلك الحجم من قبل، ولكن دعم وتشجيع مهندس الديكور أحمد فايز كان دافعًا له.

وأوضح «المصري» بأنهما اجتمعا بالمخرج بيتر ميمي الذي شرح له ما يريده بشكل عام وشخصية صاحب «الروبوت» وأحداث الفيلم، طالبًا منه بأن يضع نفسه مكان بطل الفيلم ليصممه بشكل واقعي، مضيفًا بأن مصمم «الروبوت» هو الفنان محمود رخا، ودائمًا ما يحدث لبس لدى الجمهور بين المصمم والمنفذ، فبعد انتهاء «رخا» من التصميم جاء دور «المصري» لتنفيذ الـ«روبوت».

وعن الصعوبات التي واجهها أكد «المصري»، أنه كان يعمل دومًا على نحت مجسمات صغيرة، موضحا أن حجم الـ«روبوت» في الفيلم يبلغ مترين ونصف المتر مما جعل العمل عليه صعبًا وتطلب مجهودا كبيرا، كما أنه قام بتنفيذ النظارة الخاصة بالتحكم في «الروبوت»، كما أوضح بأن الـ«روبوت» لا يتحرك بشكل فعلي ولكن يتم تحريكه بواسطة الـ«جرافيكس» ودوره كان تنفيذ الموديل ليكون شكله حقيقيا.

وعن المواد المستخدمة في تصنيع «الروبوت»، أوضح محمود المصري لـ«الوطن» بأنه استخدم العديد من الخامات مثل البلاستيك والخشب والحديد، وفي المراحل النهائية يتضح للجمهور بأنه معدن بالكامل.

وعن تقديم تلك النوعية من الأفلام للمرة الأولى في السينما المصرية، أوضح «المصري» بأن ذلك النوع الجديد مهم للغاية، وبأن المخرج بيتر ميمي ظل يفكر فيه لسنوات، وبأن الأمر يرجع للجمهور لتقبل تلك النوعية التي يتوقع أن تحقق نجاحًا حيث أننا دومًا ما نشاهد أفلام «الروبوتات» في السينما الأجنبية فقط، وبأن فيلم موسى يفتح المجال أمام السينمائيين لتقديم تلك النوعية من الأفلام.

يذكر أن فيلم «موسى» من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، بجانب العديد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي.