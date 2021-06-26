مفوض أوروبي: إنفاق 270 مليار يورو على القطاع الزراعي حتى عام 2027

قال مفوض الزراعة الأوروبي، يانوش فويتشيتشوسكي، إن البرلمان الأوروبي وحكومات الاتحاد الأوروبي، اتفقوا على إصلاح السياسة الزراعية المشتركة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، حيث نصت الاتفاقية على إنفاق 270 مليار يورو من أموال الميزانية الاتحادية على القطاع الزراعي الأوروبي حتى عام 2027.

كما اتفق المفاوضون على تخصيص 25% من الميزانية المخصصة للدول للمخططات البيئية في الدعامة الأولى التي تمثل مدفوعات مباشرة للمزارعين.

وفي الولايات المتحدة، سجلت مؤشرات «سوق الأسهم» الأمريكية، أمس الجمعة، أداءً متبايناً عند إغلاق جلسات التداول.

ارتفاع مؤشر «داو جونز الصناعي» 0.71% ليحقق 34438.58 نقطة

وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي»، 0.71% إلى 34438.58 نقطة، فيما أغلق مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» على ارتفاع بنسبة 0.34%، ليسجل 4280.88 نقطة.

وتراجع مؤشر «ناسداك المجمع»، 0.06%، ليحقق إلى 14360.39 نقطة.

وفي سياق متصل، سجلت أسعار النفط ارتفاعاً، أمس الجمعة، مدعومةً بتوقعات بتزايد الطلب.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت، 62 سنتاً أو ما يعادل 0.8% إلى 76.18 دولار للبرميل عند التسوية، وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 75 سنتاً أو 1% ليسجل 74.05 دولار للبرميل.

وهذه أعلى مستويات إغلاق للخامين القياسيين منذ أكتوبر 2018 وتجعلهما مرتفعين بأكثر من 3% على أساس أسبوعي، وفقا لما ذكرته شبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.

انخفاض عملة «بيتكوين» الرقمية بنسبة 7.37% لتحقق 32 ألفا و94.44 دولار

وانخفضت عملة «بيتكوين» الرقمية، 7.37%، أمس الجمعة، لتحقق إلى 32 ألفا و94.44 دولار بخسارة 2554.88 دولار عن سعر إغلاقها السابق.

انخفضت عملة بتكوين الرقمية 7.37% إلى 32 ألفا و94.44 دولار، بخسارة 2554.88 دولار عن سعر إغلاقها السابق.

وهبطت «بتكوين»، 50.5% عن أعلى مستوى لها في العام عند 64 ألفا و895.22 دولار الذي بلغته في 14 أبريل الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، انخفضت عملة «إيثر» الرقمية، 6.97% إلى 1850.91 دولار، لتكون قد خسرت 138.72 دولار مقارنة مع الإغلاق السابق.