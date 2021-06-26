المطرب أحمد طه: الناس لما تعرف أني بمشي بعكازين بتتهرب مني

كشف المطرب أحمد طه، الذي اشتهر بأغنية «سهر الليالي»، عن معاناته مع الناس عقب تعرضه لحادث سير والذي أدى اعتماده على عكازين في السير.

وكتب «طه»، عبر «فيس بوك»: «سبحان الله أنا اخدت بالى من حاجة كنت بهرب منها…الناس لما بتعرف أنى بتحرك بصعوبة أو بمشى بعكازين بيهربو وبيخلعو منى وبيبطلو يسألو عليا…مع العلم أن دى حادثة وكل الناس معرضة ليها، وطبعاً بعد الشر عن أى حد».

وأضاف «دى مش إعاقة يعنى وحتى لو إعاقة…أحنا بنعرف بعض علشان الشكل؟؟؟ أنا هابقى كويس قريب والله وهامشى تانى وهاسيب العكاكيز دى وهابقى طبيعى…بس والله لما ابقى كويس أى حد من اللى هرب لو قاللى حتى ازيك هاهينه».

إصابة أحمد طه بفيروس كورونا

وأعلن المطرب أحمد طه في ديسمبر الماضي، إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر «فيس بوك» قائلا: «أنا من الفجر وأنا تعبان أوى وحاسس بحاجات مش مطمنانى خالص.. أنا مش ناقص والله والواحد فيه اللى مكفيه.. دعواتكم بقى أنها ماتبقاش كورونا علشان دى هاتبقى صعبة أوي ومش هاعرف أعمل لنفسي أي حاجة خالص.. ربنا يستر». ليعلن بعدها بأيام قليلة تعبه الشديد قائلا: «يا جماعة والله شكراً جدا لكل الناس اللي سألت عليا.. أنا مش عارف أرد طبعاً علشان تعبان أوي والله، بس أكيد كل واحد كتبلي كومنت أو رسالة أو كلمني، على راسي والله، بجد سامحوني».

وأضاف: «التجربة صعبة أوي أوي، وخصوصاً إن أنا أصلاً مش ناقص، بس الحمد لله يعني.. بجد تعب صعب أوي وماكنتش متخيل كده.. بجد يا جماعة خلوا بالكم من نفسكم علشان كورونا ده حاجه صعبة أوي.. ربنا يسترها عليكم يارب».