بشرى من «النواب»: تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار في 2023

بدأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس حسام عوض الله، والنائبة رشا رمضان والنائب محمد الجبلاوي وكيلا اللجنة، وخالد مشهور أمين سر اللجنة، اليوم، زيارة إلى شركة «ميدور» للبترول بالإسكندرية.

وقال المهندس حسام عوض الله رئيس اللجنة، إن الزيارة تأتي في إطار تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب، ومتابعة التوسعات في شركات البترول الكبرى، والتوسعات الجديدة لشركة «ميدور» لزيادة الإنتاج من المواد والمنتجات البترولية، وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بقطاع البترول والتوسع في التكرير، وتنفيذ خطة الدولة ووزارة البترول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خاصة البنزين والسولار بحلول 2023، ودعم مشروعات الطاقة في إطار تنفيذ المشروعات التنموية وتنشيط الاستثمارات في التوسع في مصافي التكرير ومجمعات تصنيع البترول.

توسعات مصفاة شركة «ميدور» بالإسكندرية

ويعد مشروع توسعات مصفاة شركة «ميدور» بالإسكندرية من أكبر المشروعات البترولية وتصل تكلفته إلى 3.2 مليار دولار، ويهدف إلى زيادة القدرة التكريرية الحالية للمصفاة بنسبة 60٪، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات البترولية القومية التي ينفذها قطاع البترول، خاصة في مجال تكرير البترول الذاتي من المنتجات البترولية (سولار وبنزين) خلال العام 2023 بالتوسع في عمليات التكرير.

شركة ميدور

وتعد شركة ميدور «الشرق الأوسط لتكرير البترول» إحدى شركات قطاع البترول المصري، حيث تأسست عام 1994 بموجب القرار الوزاري رقم 323 بنظام المناطق الحرة العامة وفقاً لأحكام قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 ولائحته التنفيذية، والمعدل بقانون ضمانات وحوافز الإستثمار رقم 8 لسنة 1997 كشركة مساهمة مصرية، بهدف مزاولة نشاط مصفاة لتكرير البترول الخام وإنتاج منتجات بترولية عالية الجودة للأسواق المحلية والعالمية، ومع صدور القانون رقم 114 لسنة 2008 تحولت الشركة للعمل بنظام الإستثمار الداخلي وتقوم الشركة بتسويق منتجاتها بالسوق المحلى وأوروبا.

وضم الوفد مجلس النواب عمرو قطامي وآية فوزي فتى ورشا حسني ودودو العمدة وحمدي سليمان ومروة رفعت بيومي ونشوى رائف وعفاف وهبي وعبد الناصر عطية، إضافة إلى حسام صديق مستشار اللجنة.