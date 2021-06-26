عقوبة تركيب «سرينة» الشرطة والمطافئ لسيارتك: حبس وغرامة وسحب الرخصة

تركيب «سرينة» الشرطة والمطافئ لسيارتك يضعك تحت طائلة القانون، ويعرضك لعقوبة تصل للحبس والغرامة وسحب الرخصة وعدم التصالح في المخالفة، وفق ما أقرته المادة 74 من قانون المرور فى الفقرة 6، حيث أكدت أنه في حال تركيب سرينة شرطة أو مطافئ أو أجهزة تصدر أصواتًا عالية يتم توقيع غرامة تبدأ من 500 جنيه وتصل إلى 1000 جنيه مع سحب رخصة القيادة والتسيير، وعدم التصالح.

كما نصت الفقرة 9 من المادة 75، على أن «قيادة السيارة بدون لوحة معدنية أو تغيير ألوان اللوحة تكون عقوبته توقيع غرامة لا تقل عن 300 جنيه وتصل لـ1500 جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن سحب رخصتى القيادة والتسيير فى حالة عدم التصالح».

مخالفات لا يجوز التصالح فيها

«الوطن» تقدم لقرائها جميع المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها، حتى تكون جرس إنذار لكل من تسول له نفسه الخروج على القانون وتعريض حياته وحياة المواطنين للخطر خلال قيادة السيارات.

1- قيادة مركبة بدون لوحات أو استعمال لوحات مخالفة.

2- قيادة مركبة خالية من الفرامل.

3- القيادة تحت تأثير مخدر أو مُسكر.

4- السير عكس الاتجاه.

5- حيازة أجهزة تكشف أو تنذر بمواقع الرادار.

6- تعمد تعطيل حركة المرور.

7- الاعتداء على أحد أفراد المرور.

8- الامتناع عن تحميل ركاب، أو طلب أجرة أكتر من المقرر، أو نقل عدد ركاب أكثر من المقرر.

9- لتحميل العشوائي لمركبات الأجرة.

10- استخدام أكثر من رخصة قيادة بصوره غير شرعية.

11- قيادة مركبات «التوك توك» بدون تراخيص.

12- عدم الإبلاغ عن التسبب في حادث وقع منه مصابين وعدم الاهتمام بإسعافهم.

13- عدم الابلاغ عن قائد المركبة أو عدم إرشاد رجال المرور عنه.

14- تركيب أجهزة تنبيه مخالفة (سرينة).