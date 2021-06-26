غضب في «أسوان» بعد الهزيمة من «دجلة» برباعية

سادت حالة من الغضب بين جماهير نادي أسوان الرياضي عقب الهزيمة الثقيلة التى تلقاها زهرة الجنوب مساء أمس من فريق وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف على ملعب استاد أسوان ضمن مبارايات الجولة 27 في الدوري الممتاز المصري للموسم 2020/2021 .

وعبر جماهير ومشجعي نادي أسوان عن غضبهم من نتيجة المباراة، كما نشر العشرات منهم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رأيهم فى المباراة وتراجع مستوى فريق أسوان، وطالبوا بضرورة رحيل الجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال.

حمدان: يجب الالتفاف حول الجهاز الفني واللاعبين

وقال محمد حمدان لاعب أسوان السابق وأحد أهم مهاجميه فى تاريخ النادي: "أطالب اللواء احمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادي أسوان ضرورة الالتفاف حول الجهاز الفنى واللاعبين لأنهم فى أشد الحاجة لهذا فى هذه الفترة وأطالب الجماهير أيضاً بدعم الفريق الأسواني، فالدور المعنوى مهم جداً من جماهيرنا الوفية والهزيمة برقم كبير حتى لو من وادي دجلة هو أمر وارد وطبيعي في كرة القدم".

وفاز فريق وادي دجلة على أسوان بأربعة أهداف لهدف أحرز الأهداف لفريق دجلة كل من محمد رضا فى الدقيقة 2 و11، وأضاف اللاعب أحمد سعيد الهدف الثالث فى الدقيقة 34 من ضربة جزاء، ثم أحمد عاطف يضيف الهدف الرابع لدجلة ، و يحرز أحمد عبد الظاهر هدفاً فى نهاية الشوط الأول .

يذكر أن الفريق الأسواني في المركز الـ15 ولعب 26 مباراة وله مباراة مؤجلة مع فريق الأهلي، وجمع خلال مشواره فى الدوري هذا الموسم 24 نقطة بالفوز 6 مباريات و 6 تعادل و14 هزيمة.