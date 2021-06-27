حظك اليوم الأحد 27-6-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يحرص الكثيرون من محبي علم الأبراج على مطالعة الحظ اليومي الخاص بهم، والتي تتحدد وفق كل برج على حدة، وتقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يساعدك اليوم على الاعتناء بكل عمل تقوم به وتحصل على الإعجاب.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل العلاقات تدفعك للتعامل بود مع من تحب ومع الأصدقاء وفي المقابل سيكونوا أمناء معك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان أحمد رزق، ويوافق تاريخ ميلاده 23 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، فلا تدخل اليوم في مناقشات عاصفة وكن مستعدا للعمل تحت ضغط كبير.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ في وضع معاكس وعليك أن تتجنب الشجار مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر يجلب لك الحظ ويعدك بيوم مناسب لتحقيق مكاسب وتبدو موفقا في كل شيء.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

المريخ في منزل العلاقات يدفعك لإظهار شهامة نادرة ويذكر لك الجميع فضلك وتميل للتعرف على أشخاص أو معلومات جديدة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان أحمد مكي، ويوافق تاريخ ميلاده 19 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

تنافر القمر مع المريخ يشوشك وعليك أن تحدد أهدافك جيدا وأن ترسم الطريق إليها بوضوح.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم قد تتحررمن بعض الضغوط ويمكنك أن تقترب بلطف ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعيك أن تسيطر على غضبك وانفعالك كي تكسب الموقف.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب العناد والصلابة مع شركاء حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان رامي عياش، ويوافق تاريخ ميلاده 18 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ بمنزلي الصحة وعليك أن تعتني اليوم بنفسك وبصحتك كي تستعيد حيويتك ولا تعلن خططك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس ومن المهم أن تقاوم ميلك للعناد تجنبا للصدام والخلاف.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تعمل بجدية ويحالفك الحظ في كل عمل تنجزه وتوظف جيدا طاقاتك وتبدو مبتكرا.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك اليوم بفترة مثالية للحب وتتواصل بود مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

معاكسة المريخ مستمرة.. كن مستعدا للتغيير بدلا من الندم على الماضي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس، وقد ينشأ اليوم سوء تفاهم مع أحد الأقارب.. تجنّب الجدال كي لا تعكّر صفو يومك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

يوم إيجابي وقد تقوم بعمل مؤثر يحسب لك أو قد تبدأ جديدا في حياتك وتتسلح بإرادة من حديد.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات يمدك ببلاغة التعبير، وتعرف اليوم كيف تهدئ الأجواء بدبلوماسية بالغة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، ويوافق تاريخ ميلاده 11 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

تنافر القمر مع المريخ قد يجلب لك ضغوطا مهنية ومالية، وعليك أن تراجع جيدا خطواتك وحساباتك تفاديا للخسائر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

المريخ في منزلك الثامن يمنحك طاقة عاطفية، ويدفعك للتقدم بحب نحو من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الإعلامية منى الشاذلي، ويوافق تاريخ ميلادها 23 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في برجك ويمنحك ذلك قدرة على إنجاز أعمالك بإتقان.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي اليوم يعدك بأوقات هانئة وقد تستقبل اليوم بمزاج جيد.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة سعاد حسني، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة مما يجعلك تميل للتكاسل، إذا شعرت بانخفاض طاقتك استرخِ كي تسترد قوتك وحيويتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بألا تبوح اليوم بمكنون قلبك أو بأخبارك إلا للشخص الذي تثق به.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت جاد شويري، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.