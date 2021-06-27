حظك اليوم الأحد 27-6-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

تغلب على مواليد برج الثور صفات الأبراج الترابية التي ينتمي إليها، والتي تجعله يقدر جيدًا قيمة المال وينفقها بحكمة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، فلا تدخل اليوم في مناقشات عاصفة وكن مستعدا للعمل تحت ضغط كبير.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ في وضع معاكس وعليك أن تتجنب الشجار مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة منة عرفة، ويوافق تاريخ ميلادها 1 مايو.