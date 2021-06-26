257 طالبا يؤدون امتحانات نهاية العام بالجامعة الأهلية بسوهاج: 3 فترات

تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، سير أعمال امتحانات نهاية العام الدراسي بكليتي إدارة الأعمال والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بفرع الجامعة الأهلية للتعلم الإلكتروني بالجامعة، يصاحبه الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة البيئة وتنمية المجتمع، المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد أبو المجد مدير فرع الجامعة بسوهاج.

وقال الدكتور أحمد عزيز، إن الجامعة ملتزمة بتطبيق خطة الوقاية من فيروس كورونا، حيث يتم متابعة تنفيذ الضوابط لجميع المشاركين بالعملية الامتحانية بدءً من ارتداء الكمامة، وقواعد التباعد الاجتماعي، واتباع العلامات الإرشادية لمسار اللجان، ومنع التجمعات أو التدافع لضمان السلامة الصحية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين في أعمال الامتحانات مع توفير سيولة الحركة عند الدخول أو الخروج من اللجان.

وأضاف أن الامتحانات تُجرى بأحدث الأنظمة المتعارف عليها بنظام الامتحانات الإلكترونية «بابل شيت»، مع تطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وذلك على مستوى الاثنى عشر مركزًا المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور أحمد أبو المجد، أن 275 طالبًا وطالبة أدوا الامتحان موزعين على 4 لجان بمبنى المدرجات، لتأدية الامتحانات التي بدأت يوم 12 من يونيو الجاري وتستمر حتى 4 يوليو المقبل، وذلك على 3 فترات من الساعة 9 حتى 11.30 صباحاً، ومن الساعة 12 حتى 2.30 ظهراً، والثالثة من الساعة 3 حتى 5.30 عصراً.