استرداد 86 فدانا من مستثمرين غير جادين بوادي النطرون

تنفذ الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مستمرة لاسترداد أراضي أملاك الدولة في مختلف الأماكن، بعدما وضع المغتصبون أيديهم عليها وحرموا الشعب من حقوقهم بالانتفاع من تلك الأراضي.

واستهدفت الحملات أيضًا سحب الأراضي المخصصة للزراعة وإقامة مشروعات استثمارية من غير الجادين، الذين حصلوا على تسهيلات من الدولة للانتفاع بالأراضي، ودأبوا على «تسقيهعا» لتأجيرها من الباطن لآخرين، وهو أمر يجرمه القانون المصري، ويعود بالسلب على الاقتصاد المصري.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع جميع أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة، وسحب الأراضي من غير الجادين منهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وذلك لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.

ومن جانبها، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، برئاسة المهندس السيد حمزة، واللجنة المشكلة لاسترداد أراضي أملاك الدولة، بالتنسيق مع مركز شرطة وادي النطرون، باسترداد قطعة أرض بقرية بني سلامة على مساحة 86 فدانًا من مستثمرين غير جادين، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ووضع لافتة مكتوب عليها «أرض مستردة أملاك دولة».

وشدد محافظ البحيرة، على استمرار تلك الحملات لاستعادة حق الدولة والشعب، وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.