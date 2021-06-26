لقاءات مكثفة لمتدربي البرنامج الرئاسي للقيادة بكفر الشيخ

التقى الدكتور طارق السيد مصطفى مرسي، والدكتور وائل حنفي حسين مصطفى، متدربا البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة «دفعة الشهيد أحمد منسي»، في محافظة كفر الشيخ، عدداً من المسئولين بالمحافظة، اليوم السبت، للتعرف على طبيعة العمل بها.

ففي مطلع الأسبوع الخامس، عقد لقاء مع مدير إدارة الشؤون القانونية، أعقبها لقاء مع مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ومديري الإدارات الفرعية، أعقبها زيارة ميدانية لمنطقة ميت علوان، وهي من المناطق غير المخططة، للاطلاع على ما تم بها من تطويرات، تبعها معايشة ميدانية لمحطة إنتاج الكهرباء من الوقود الحيوي بكفر الشيخ.

وكما التقى متدربا البرنامج الرئاسي اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، بحضور الدكتور عبد المنعم نصر، صاحب براءة اختراع مشروع الاستفادة من المخلفات الزراعية لمحصول الأرز، وتحويلها إلى 6 منتجات ذات جدوى اقتصادية عالية.

وفي نهاية الأسبوع، التقى المتدربان مع مدير إدارة التدريب الإداري بديوان عام المحافظة، جاء ذلك لتبادل الخبرات بينهم، بحضور كريم السماحي، مدير إدارة التدريب، ومشرف التدريب على البرنامج، الذي يستمر على مدار شهرين.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن البرنامج التدريبي يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب، وصقل مواهبهم ليتمكنوا من قيادة الدولة في المستقبل، بالإضافة إلى أنه يساعد على إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية المؤهلة علمياً وعملياً لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار.

وأشار المحافظ إلى أن عملية التدريب ستكون من خلال برنامج تدريبي مكثف، قامت المحافظة بإعداده لهم، وسيتم تنفيذه تحت إشراف عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ليمكنهم من خلاله التعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري وجميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو الأحياء أو مديريات الخدمات.

وأضاف نائب محافظ كفر الشيخ أن البرنامج التدريبي سيستمر على مدار شهرين، في إطار التدريب العملي والميداني الذي يهدف بشكل رئيسي لتحقيق الاستفادة القصوى من البرامج التدريبية التي تعدها الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث يتم خلال البرنامج المعد التعرف على جميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو داخل مجالس المدن والأحياء ومديريات الخدمات.

وقال كريم السماحي، مدير إدارة التدريب ومشرف التدريب على البرنامج، إن المعايشة الميدانية في الأسبوع الخامس من البرنامج، شملت عقد لقاء مع مدير إدارة الشؤون القانونية، للتعرف على طبيعة الأقسام والإدارات الفرعية بها، أعقبه لقاء مع مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ومديري الإدارات الفرعية للتنسيق الحضاري وتطوير العشوائيات، للتعرف على طبيعة العمل بتلك الإدارات، إضافة للزيارة الميدانية لمنطقة ميت علوان، لبيان ما تم بها من إنجاز في مشروع الصرف الصحي، وتغيير أعمدة الانارة والرصف بالأنترلوك، وتوصيل الغاز الطبيعي.

كما شملت المعايشة زيارة ميدانية لمحطة إنتاج الكهرباء من الوقود الحيوي بكفر الشيخ، ومقابلة الاستشاري المسؤول من الشركة المنفذة، والاستماع والمشاهدة على الطبيعة لفكرة المحطة، والاستفادة من حمأة الصرف الصحي والمخلفات الحيوانية.

وأضاف السماحي أن برنامج الأسبوع الخامس للمتدربين تضمن أيضاً حضور اجتماع، برئاسة محافظ كفر الشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، كمقترح من الدكتور طارق مرسي، أحد المتدربين بالبرنامج، وبتوجيه مباشر من نائب المحافظ، تم توجيه الدعوة للدكتور عبد المنعم نصر، صاحب براءة اختراع مشروع الاستفادة من المخلفات الزراعية من محصول الأرز، وتحويلها إلى 6 منتجات ذات جدوى اقتصادية عالية.

وفي نهاية الأسبوع، التقى المتدربان بمدير إدارة التدريب الإداري بديوان عام المحافظة، والذي استعرض تاريخ نشأة وتطور إدارة التدريب، متناولاً الوضع الإداري للتدريب في الهياكل التنظيمية للمحافظات، وتبعية كل منها بالهياكل التنظيمية والعلاقة المباشرة مع إدارات الموارد البشرية، لتبادل الخبرات فيما بينهم.