بروتوكول تعاون بين مؤسسة المرأة الأفريقية و«الدولي للأجهزة التعويضية»

وقعت مؤسسة المرأة المصرية والأفريقية للتنمية والخدمات، برئاسة نجوى إبراهيم، بروتوكول تعاون مشترك، مع المركز الدولي للأجهزة التعويضية والسماعات للدكتور خالد أبو طاقية، بحضور نرمين نبيل المستشار القانوني للمؤسسة.

وقالت «نجوى إبراهيم»، إن توقيع مثل تلك البروتوكولات، تأتي في إطار أهداف المؤسسة لتحقيق خطوات جادة نحو خدمة أفراد المجتمع، خاصة أصحاب الهمم ذوي القدرات الخاصة، لتمكنهم من الاندماج بسهولة في المجتمع، والمساهمة في عجلة التنمية.

وتتضمن بنود البروتوكول استقبال الحالات التي تقدمها المؤسسة، ويمنح المركز خصم 40% لتلك الحالات، إلى جانب منح الحالات غير القادرة تلك الأجهزة ومقياس السمع مجانًا بعد دراسة الحالة المادية لها والتأكد من صحة بياناتها.

وتقوم المؤسسة بعمل استمارات خاصة للحالات غير القادرة على ثمن الجهاز، وتقدمها للمركز الدولي للأجهزة التعويضية والسماعات، للحصول على الجهاز المناسب لها مجانًا، بعد أن يتولى الطبيب المختص الكشف عليه.