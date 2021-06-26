شكري: إذا أصدر مجلس الأمن قرارا وخالفته إثيوبيا ستنكشف أمام العالم

كشف السفير سامح شكري، وزير الخارجية، عن موقف مصر حال أصدر مجلس الأمن قرارا بشأن السد الإثيوبي ولم تنفذه أديس أبابا، فذكر أنه بالتأكيد إذا اتخذت إثيوبيا هذا المسار، فهو دليل آخر على عدم وجود الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، ويكون هناك دليل واضح أمام المجتمع الدولي يكشف الموقف والسياسة الإثيوبية.

وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أنه يجب على المجتمع الدولي في هذه الحالة التعامل مع هذا التعنت، لأنه ستكون دولتا مصر والسودان استنفذتا كافة الوسائل المتاحة في الإطار السياسي من مشاورات ومفاوضات خلافية، ثم مفاوضات برعاية الأمم المتحدة، ثم مفاوضات بالمسار الإفريقي، ثم إطار أممي من أعلى جهات في المنظومة الأمم المتحدة.

وتابع وزير الخارجية: «إذا لم نصل لاتفاق بعد هذه الجهود نكون استنفذنا كل الوسائل السلمية ويكون انكشف للمجتمع الدولي مدى التعنت ومدى عدم وجود الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي، وفي نفس الوقت، مدى مرونة مصر والسودان».