أسماك ولحوم وسجائر مجهولة.. ضبط 1555 قضية تموينية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة، خلال 24 ساعة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق؛ للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط 5,015 طن لحوم «مجمدة – كبدة - دواجن» بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

4 أطنان أسماك بحرية

ضبط 4,17 طن أسماك – جمبرى - سبيط معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق؛ بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة بمحافظة الإسكندرية.

3 أطنان لحوم مجمدة

ضبط 3,15 طن لحوم مجمدة – سجق غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بمحافظة القاهرة.

ضبط 5,52 طن زيت طعام معبأ داخل خزانات وعبوات بدون مستندات مجهول المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المديرة المسئولة عن مصنع لتعبئة زيت الطعام بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

4 أطنان ملح

ضبط 4 أطنان ملح سياحات غير صالح للاستهلاك الآدمي ومخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه في الأغراض الغذائية – 3 أطنان مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية عفن ظاهري، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات بدون ترخيص بمحافظة المنوفية.

ضبط 15,795 طن منظفات صناعية معبأة داخل عبوات بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المنظفات الصناعية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

4.5 طن مستلزمات أعلاف حيوانية

ضبط 4,5 طن مستلزمات أعلاف حيوانية بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة – 800 لتر فورمالين بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مخزن للأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة الدقهلية.

ضبط 199٫620 قطعة مستلزمات طبية بدون مستندات ومجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المسئول عن مخزن مستلزمات طبية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة.

600 إسطوانة بوتاجاز

ضبط 600 إسطوانة بوتاجاز صغيرة تم تجميعها تمهيدًا للتصرف فيها بالبيع في السوق السوداء، بقصد تحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز بمحافظة القاهرة.

80 ألف عبوة سجائر

ونفذت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالاشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن، حملة نوعية، استهدفت ضبط القائمين على تخزين السجائر وبيعها بالسوق السوداء؛ ما أسفر عن ضبط 59 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 80 ألف عبوة سجائر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.