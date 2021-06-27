خالد عكاشة: زيارة الرئيس للعراق تصيغ تحالفات استراتيجية جديدة

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن العراق عاصمة الجناح العربي الشرقي للدول العربية، وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة إليه، هي زيارة تاريخية هامة، وتعكس اتزانا استراتيجيا كبيرا دشنه قادة الدول الثلاث، «إحنا قدام أحد أهم التحالفات الاستراتيجية التي يتم صياغتها في المنطقة بعمل منهجي وتكامل كبير».

وأضاف «عكاشة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، أن الأردن والعراق هما دولتان لهما وزن كبير بين دول المنطقة العربية كافة، ووقوفهما بجوار الدولة المصرية هو أمر يضيف للقدرات والمكانة المصرية الإقليمية.

وأوضح أن حضور مصر في قلب عمان وبغداد، هو أمر دائما ما يعطي قيمة مضافة، لافتا إلى أن الاحتفاء بزيارة الرئيس السيسي للعراق هو أمر أثلج صدور الكثير من المصريين، «الزيارة شهدت اشتياقا كبيرا من قبل الأردن والعراق بالدخول مع مصر في شراكات واعدة، ولا تقف عند حد العمل السياسي وحده».

وأكد أن هناك أجندة طموحة ومدروسة واتفاقات عديدة، تم صوغها والموافقة عليها بين الدول الثلاث في آخر عامين، ويتم العمل فيها حاليا، وهي بمثابة أجندة متكاملة تؤكد على ضرورة التكامل في قضايا الطاقة وبناء المشروعات العملاقة التي تستطيع تحسين حياة شعوب الدول الثلاث.

وتابع: «بالنسبة للعمل الأمني، فقد اتفقت الدول الثلاث على شراكة مخابراتية كاملة إزاء كل القضايا الملحة والضاغطة وما يواجه الإقليم من عمليات خاصة بالتنظيمات الإرهابية».