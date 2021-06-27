«شيخ البلد» حصل على الإعدادية وعمره 56 سنة.. التعليم: «سنكرمه قريبا»

نجح طالب في الحصول على الشهادة الإعدادية بالرغم من كبر سنه حيث وصل عمره إلى 56 سنة، وسادت حالة من الفرح والسرور بقرية «بهواش» التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، بعد نجاح شيخ البلد «عبد العزيز محمد عامر»، في الحصول علي الشهادة الإعدادية من المنازل، بعد توقفه عن الدراسة 41 سنة.

وحصلت «الوطن» على أول تعليق من التعليم بعد حصول أكبر طالب علي الشهادة الإعدادية، وقال أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إنه سعيد بحصول «عامر» علي الشهادة الإعدادية بالمنوفية، مؤكدا أنه سيتم تكريمه كونه قرر خوص الدراسة من جديد ونجح في الشهادة الإعدادية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حصول «عامر» على الشهادة الإعدادية يعتبر بادرة أمل لمشاركة كبار السن وغير الحاصلين على مؤهلات في التعليم من جديد واستكمال الدراسة، موضحا أن النجاح في الشهادات العلمية المختلقة له مذاق لا يعرفه سوى الحاصلين عليها.

وقرر عبد العزيز محمد عامر، شيخ البلد بقرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، خوض التحدي من أجل الحصول على الشهادة الإعدادية، متحديا كل الصعاب، حيث ترك العملية التعليمية من عشرات السنين، بعد توقفه عن الدراسة وهو في عمر الـ15 سنة، لمساعدة والده في زراعة الأرض.

«قررت أخد الشهادة الإعدادية، وادخل الامتحان من جديد، ونجحت الحمد لله»، بهذه الكلمات بدأ عبدالعزيز محمد عامر، شيخ البلد بقرية بهواش بمحافظة المنوفية حديثة للوطن، مؤكدًا أن الفكرة راودته خلال السنوات الماضية إلي أن قرر تسجيل الدخول في مديرية التربية والتعليم كطالب في الشهادة الإعدادية من المنازل والنجاح بها.