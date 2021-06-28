مقتل وإصابة 14 شخصًا في حادثي إطلاق نار بشيكاغو

ذكرت الشرطة في ولاية شيكاغو الأمريكية، أن شخصا لقي مصرعه وأصيب 13 آخرون في حادثي إطلاق نار منفصلين بالولاية، أمس الأحد.

وذكرت صحيفة «ذا هيرالد» الأمريكية، أن امرأة لقيت مصرعها وأصيب 4 رجال و«صبي»، عندما مرت سيارة دفع رباعي وأطلقت أعيرة نارية في منطقة ساوث شور قبل الساعة التاسعة مساء بقليل.

وقالت الشرطة إن المرأة أصيبت بـ6 رصاصات ونُقلت إلى المستشفى، حيث أعلن وفاتها فيما بعد، ونُقل الرجال الأربعة و«صبي» يبلغ من العمر 15 عامًا إلى المستشفيات، حيث قيل إن حالتهم مستقرة.

وقال مسؤولو الإطفاء في شيكاغو أنه وقع إطلاق نار منفصل في منطقة ماركيت بارك بعد حوالي ساعتين من الحادثة الأولى أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص، كما تم الإبلاغ عن تصادم سيارة في مكان قريب مما أدى إلى إصابة شخصين.

ولم يتضح حتى الآن كيف يمكن أن يكون هناك علاقة بين إطلاق النار وحادث الاصطدام، كما لم تذكر السلطات أي تفاصيل عن أسباب إطلاق النار.