بعد نشر «الوطن» قصته.. التعليم تكرم شيخ بلد حصل على الإعدادية بالمنوفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، تتكريم عبدالعزيز عامر شيخ البلد بقرية بهواش التابعه لمنوف، الذي حصل علي الشهادة الإعدادية بالمنوفية وهو في عمر 56 سنة، في استجابة سريعه من وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، بعد نشر «الوطن»، قصة شيخ البلد بالأمس.

وقال أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، إنه سعيد بحصول «عامر» علي الشهادة الإعدادية بالمنوفية، مؤكدا أنه سيتم تكريمه غداكونه قرر خوص الدراسة من جديد ونجح في الشهادة الإعدادية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حصول «عامر» على الشهادة الإعدادية يعتبر بادرة أمل لمشاركة كبار السن وغير الحاصلين على مؤهلات في التعليم من جديد واستكمال الدراسة، موضحا أن النجاح في الشهادات العلمية المختلفة له مذاق لا يعرفه سوى الحاصلين عليها.

وقرر عبد العزيز محمد عامر، شيخ البلد بقرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، خوض التحدي من أجل الحصول على الشهادة الإعدادية، متحديا كل الصعاب، حيث ترك العملية التعليمية من عشرات السنين، بعد توقفه عن الدراسة وهو في عمر 15 سنة، لمساعدة والده في زراعة الأرض.

«قررت الحصول على الشهادة الإعدادية، وادخل الامتحان من جديد، ونجحت الحمد لله»، بهذه الكلمات بدأ عبدالعزيز محمد عامر، شيخ البلد بقرية بهواش بمحافظة المنوفية حديثه لـ«الوطن»، مؤكدًا أن الفكرة راودته خلال السنوات الماضية إلي أن قرر تسجيل الدخول في مديرية التربية والتعليم كطالب في الشهادة الإعدادية من المنازل والنجاح بها.