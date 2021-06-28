ضبط 165 قطعة سلاح و200 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 165 قطعة سلاح ناري و200 قضية مخدرات وتنفيذ 64511 حكما قضائيا متنوعا خلال 24 ساعة في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (165 قطعة سلاح ناري، بحوزة 140 متهما).. وذلك على النحو التالي:

12 بندقية آلية.

بندقية رصاص.

22 بندقية خرطوش.

10 طبنجات.

120 فردا محليا.

171 طلقة مختلفة الأعيرة.

15 خزينة متنوعة.

203 قطع سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 64511 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

281 حكم جناية.

19511 حكم حبس جزئي.

3677 حكم حبس مستأنف.

31309 أحكام غرامة.

9733 مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 22 متهما ارتكبوا 17 حادثا متنوعا.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 200 قضية مخدرات.. بإجمالي 222 متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت (25٫440 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (13٫685 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (3٫630 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (920 جراما).

كمية من مخدر الشابو وزنت (1٫010 كيلو جرام).

كيمة من مخدر الإستروكس وزنت (1,755 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (30 جراما).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (250 جراما).

كمية من مخدر الفودو وزنت (480 جراما).

(2010) أقراص مخدرة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (26) متهما.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (30) متهما.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (332) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (26208) مخالفات مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (15) منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.