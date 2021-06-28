حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الشروط النهائية للقبول في مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية 2021، بالتزامن مع ظهور نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية في مختلف محافظات مصر، حيث يبحث العديد من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، عبر محرك البحث العالمى «جوجل»، عن المدارس التي يمكن الالتحاق بها، كبديل للثانوية العامة، خاصة أن العديد منهم لا يرغب في الالتحاق بمدارس الثانوية العامة.

الشروط النهائية للقبول في مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية 2021: تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي لها، الشروط النهائية للقبول في مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية 2021، للعام الدراسي 2020/2021، تمهيدا لفتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، في شهر يوليو 2021، معبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

الشروط النهائية للقبول في مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية 2021: فتح باب التقديم يوليو المقبل

صرح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن الشروط النهائية للقبول في مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية 2021، وضعت بمعايير دراسية معينة، تناسب الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020-2021، وذلك لإعداد خريج قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب بشكل كلي لمواكبة متطلبات ومهارات القرن الواحد والعشرين بما يتناسب مع التطورات العالمية.

الشروط النهائية للقبول في مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية 2021: تناسب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020-2021

وترصد «الوطن» في السطور التالية الشروط النهائية للقبول في مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية 2021، ومميزاتها، وجاءت كالتالي:

أولا: الشروط النهائية للقبول في مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية 2021

1- يتاح التقديم للبنين من محافظة الشرقية.

2- أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 درجة بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021.

3- ألا يزيد عمره عن 18 عاما في أول أكتوبر 2021.

ثانيا: مميزات مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية 2021

1- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

2- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

3- فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

4- مكافآة مالية أثناء فترة التدريب العملي.

5- توفير الزي المدرسي.

6- توفير أتوبيسات نقل الطلاب لأماكن التدريب.