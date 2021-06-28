تطوير نظم الجودة وتأهيل 6 كليات للأيزو بجامعة سوهاج

وقع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، اتفاقية شراكة مع الشركة العربية للإستشارات الهندسية والنظم «AEC»، ويمثلها الدكتور عبده سعد الدين مصطفى مدير عام الشركة، بهدف تحديث وتطوير نظام إدارة الجودة طبقاً لمتطلبات المواصفات الدولية للأمانة العامة للجامعة و6 كليات وذلك للحصول على شهادة الأيزو العالمية (ISO 9001 :2015) / (ISO2 1001:2018).

وقال الدكتور أحمد عزيز، في تصريح صحفي، اليوم، إن البروتوكول جاء حرصاََ من إدارة الجامعة على تطوير عملياتها ونظمها وإداراتها المختلفة، وأيضاً خدماتها المتمثلة في تقديم المساعدة والدعم الإداري للكليات والمعاهد ومراكز البحوث، إلى جانب الخدمات المجتمعية من تدريب واستشارات فعالة وذات كفاءة عالية، بالإضافة إلى تخريج كوادر شبابية في تخصصات مختلفة تتناسب مع المعايير المحلية والدولية لسوق العمل العالمي، الأمر الذي يساهم في دعم القدرة التنافسية للجامعة مع الجامعات الأخرى المناظرة لها إقليمياََ وعالمياََ.

وقال الدكتور عبده سعد الدين، إن بنود الاتفاقية تضمنت التزام الشركة بتنفيذ أعمال التحديث والتطوير الانتقالي لنظام الجودة للأمانة العامة للجامعة، طبقاً لمتطلبات المواصفة ISO2 1001 :2018، بالإضافة إلى تأهيل ٦ كليات للحصول على شهادات الأيزو وهي «التجارة، الآداب، العلوم، الزراعة، التمريض والصيدلة».

وأوضح الدكتور جمال سرور مدير إدارة التطوير وتقييم الأداء لضمان الجودة بالجامعة، أن مدة تنفيذ مشروع البروتوكول تستغرق 16 شهر، وتتضمن 5 مراحل وهي التقييم من خلال دراسة وتحليل الفجوة وتقديم تقرير مفصل عن عملية تقييم نظام إدارة الجودة، ثم مرحلة توعية وتدريب وتأهيل كوادر الأمانة العامة للجامعة والكليات فى مجالات نظام إدارة الجودة عن طريق 4 برامج تدريبية تقدمها الشركة.

وأشار إلى أن مرحلة التطوير وإنشاء وثائق الجودة بالأمانة العامة والكليات، أما المرحلة الرابعة تتعلق بالتطبيق التدريبي على المراجعات الداخلية من خلال عقد ورش عمل للعاملين لتدريبهم على مطالب المراجعة الداخلية، وأخيراً مرحلة التأهيل للاعتماد والاعداد ومراجعة المحاكاة والاستعداد لاستقبال الجهة المانحة لشهادة الأيزو.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة و تنمية المجتمع، المحاسب اشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، اللواء حاتم صادق مدير الأمن الجامعي