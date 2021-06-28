الاستعلام عن الأحكام القضائية بالرقم القومي في مصر

يمكن لأي مواطن الاستعلام عن الأحكام القضائية عن طريق الرقم القومي في مصر، وذلك من خلال الدخول على موقع وزارة العدل، وتقدم «الوطن» لقرائها خطوات معرفة الأحكام القضائية بالرقم القومي من خلال الموقع الرسمي لوزارة العدل الذي خصصته للكشف عن الأحكام إلكترونيًا كالآتي:

خطوات الاستعلام عن الأحكام القضائية مصر بالرقم القومي 2021

1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة العدل.

2- يظهر أمامك في الموقع الرسمي الصفحة الرئيسية للموقع، تجد جملة خدمات إلكترونية في يسار أسفل الصفحة، قم بالضغط عليها.

3- نختار خدمة الاستعلام من ضمن الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع.

4- نختار استعلام عن الحكم القضائي.

5- ستقوم بالموافقة على خدمة استعلام المحاكم، ومن ثم الدخول على القضية التابعة لك.

6 - ومنها تظهر لكم عدة اختيارات مثل درجة المحكمة ونوع الحكم ورقم الحكم.

7 - تقوم بملء كل البيانات المطلوبة، ثم تضغط بعد ذلك على جملة تنفيذ الغرض.

8 - نقوم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة، ومن ثم الضغط على عرض باقي التفاصيل المتاحة على الموقع.

9 - هذه الخدمة قد تكون مجانا لكافة المواطنين وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة العدل.

الخدمات الإلكترونية

وبالإضافة إلى الاستعلام عن الأحكام القضائية في مصر بالرقم القومي 2021 تمكنت الحكومة المصرية من تقديم الكثير من الخدمات عبر الانترنت، وذلك تسهيلًا على المواطنين وتقليل الوقت والجهد مع تقليل الازدحام أمام الهيئات والمؤسسات، ذلك يمكن الاستعلام عن الأحكام القضايا إلكترونيًا، منها الاستعلام عن الأحكام القضائية بالرقم القومى 2021.

فمع التطور الهائل الذي حدث في التكنولوجيا ودخول الإنترنت في العديد من المجالات، منها المؤسسات الحكومية حيث قامت بإنشاء مواقع إلكترونية تعمل على تقديم الخدمات إلكترونياً وتنظيم البيانات والمعلومات بشكل أكثر دقة، كما يمكن الاستعلام عن خدمات كثيرة منها القضايا والأحكام بدلاً من الاضطرار إلى الذهاب للمحاكم من خلال اتباع عدد من الخطوات.