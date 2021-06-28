لأولياء الأمور.. أعرف الفرق بين التعليم الناشونال والانترناشونال

يحرص أولياء الأمور على إلحاق أولادهم بأفضل المدراس، لذا يقوم العديد منهم بالبحث عن الفرق بين التعليم الناشونال والانترناشونال، للاختيار بينهم.

في هذا الصدد؛ ترصد «الوطن» الفرق بين المدارس الناشونال والانترناشونال، والجهات التي تخضع تلك المدارس لإشرافها، وفقًا لما أوضحه الخبير التربوي الدكتور حسن شحاته، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس في حديثه مع «الوطن».

الفرق بين التعليم الناشونال والانترناشونال

وأوضح شحاتة، أن المدارس الناشونال، هي مدارس حكومية تخضع لرقابة وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي المدارس الخاصة أو اللغات أو الرسمية التي كان يطلق عليها سابقًا «المدارس التجريبية»، أما المدارس الانترناشونال فهي المدارس التي تُقدم نظام تعليمي خاص بدولة معينة، وتتبع منهجًا خاصًا بها ومُختلف تمامًا عن غيرها من المدارس، وذلك لأن كل نوع منها يتبع النظام الخاص بالدولة التابع لها، وعلى سبيل المثال: المدارس البريطانية تتبع النظام التعليمي البريطاني، المدارس الأمريكية تتبع نظام التعليم الأمريكي.

مميزات التعليم الانترناشونال

وأضاف شحاته، أن التعليم الانترناشونال، يتميز بتدريس المناهج بلغة البلد التابع لها المدرسة، بمعنى أن المدارس البريطانية يتم تدريس منهجها باللغة البريطانية، والمدارس الفرنسية يتم تدريس منهجها باللغة الفرنسية، فضلًا عن أن مناهج المدارس الانترناشونال في مصر ليس لها أي علاقة بالمنهج التعليم المصري نهائيًا، وتهتم المدارس الدولية بتوفير كافة السُبل التعليمية التفاعلية التي تهدف إلى تحفيز الطلاب على التفكير والإبداع.

وأشار إلى أنها تعتمد سُبل التدريس في المدارس الدولية على الفهم والبحث والتطبيق أكثر من الحفظ والنسخ والتلقين، وتتبع مدارس الانترناشونال في مصر أفضل الاستراتيجيات والأنظمة التعليمية الحديثة.

مميزات التعليم الناشونال

أما عن التعليم الناشونال فتتميز مدارس الناشونال أو اللغات بأنها تابعة للنظام المصري للتعليم، يحصل منها الطلاب على شهادة الثانوية العامة المصرية، تهتم باللغات كثيرًا، حيث يتم تدريس اللغات للأطفال ابتداءً من دخولهم مرحلة «كي جي»، وغالبًا يتم البدء بالإنجليزية ثم الفرنسية والألمانية فيما بعد، وأهم ما يميزها أنها تتناسب مع متوسطي الدخل، وتتشابه مناهجها كثيرًا مع المناهج الحكومية المصرية ولكن تختلف في اللغات وطرق التدريس ومرافق المدرسة ومستوى المعلمين.

يشار إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أكد في وقت سابق، أن الوزارة تحاول مساعدة المدارس الدولية «الانترناشنونال» على قدر استطاعتها، خاصة أن هذه المدارس ليست تابعة للوزارة ولكنها تابعة للجهات التي تمنحها الشهادات.