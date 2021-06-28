«الأحمر» يكسو مؤشرات البورصة.. ورأس المال السوقي يخسر 2.1 مليار جنيه

اختتمت مؤشرات البورصة في تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على تراجع جماعي، حيث أغلق المؤشر الرئيسي اليوم متراجعا بأكثر من 0.29%، فيما أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» جلسة اليوم على تراجع عند مستوى 10273.92 نقطة، بخسائر 0.3% نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.78%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2315.8 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.73%، لينهي التعاملات عند مستوى 3278.21 نقطة.

وتراجع المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.9%، مغلقا الجلسة عند 2172.93 نقطة، بينما بلغت قيم التداولات 3.2 مليار جنيه، من خلال التداول على 613.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ 52.940 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة، التداول على 192 سهما، حيث ارتفع 56 سهما، فيما انخفض 108 آخرين، بينما استقر 28 سهما دون تغيير. وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا، تصدر «العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير» الارتفاعات بنسبة 9.98% ليبلغ مستوى 55.74 جنيه، تلاه سهم «العربية لاستصلاح الاراضي» بنسبة 9.97% عند سعر 32.65 جنيه، ليحل بالمركز الثالث سهم «الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)» مرتفعا بنحو 9%، بالغا مستوى 30.16 جنيه.

وجاء سهم «الملتقي العربي للاستثمارات» الأكثر انخفاضا، بنسبة 9.34% ليتراجع عند سعر 4.95 جنيه، تلاه سهم «زهراء المعادي للاستثمار والتعمير» بنسبة 8.2% عند مستوى 13.9 جنيه، وحل ثالثا سهم «اسمنت سيناء» بنسبة 7.7% متراجعا عند مستوى 6.15 جنيه.

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات المصريين والأجانب للشراء بصافي 3.154 مليون جنيه للمصريين و19.2 مليار جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات العرب للبيع بصافي 22.34 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، مرتفعا عند مستوى 652.251 مليار جنيه بخسائر 2.1 مليار جنيه.