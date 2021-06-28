عاجل.. عودة الحركة بالخط الأول للمترو بعد إصلاح العطل الفني بـ«غمرة»

صرح أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، بأنه جرى إصلاح العطل الفني الذي وقع بأحد القطارات العاملة بالخط الأول للمترو «المرج الجديدة- حلوان»، في محطة غمرة، مشيرا إلى أنه جرى التعامل مع العطل بشكل سريع، لمنع تكدس الركاب على أرصفة المحطات، وداخل عربات القطارات.

وقال عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه جرى توزيع فرق الصيانة والطوارئ على جميع أرصفة محطات المترو بالخطين الأول والثاني، لمواجهة الأعطال المفاجئة، والعمل على إصلاحها سريعا، للحفاظ على حركة تشغيل مسير القطارات، مؤكدا أن المهندس على الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، شدد على ضرورة عدم خروج أي قطار من ورش الصيانة، إلا بعد التأكد من حالته الفنية، قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة القطارات.

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، بأن الشركة تنفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر ومكاتب الإداريين، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أنه لم ترصد الشركة أى حالات يشتبه في إصابتها بكورونا داخل المترو منذ ظهور الجائحة، مؤكدا أن هناك عقوبات مالية تصل إلى 4 آلاف جنيه على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات.

ونوه عبدالهادي، بأن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أعلن أمس، تنفيذ خطة شاملة لتطوير الخط الأول للمترو، مع بداية العام الجديد يناير 2022، مشيرا إلى أن الخط الأول لم يشهد أى تطوير منذ ما يقرب من 30 عاما، مؤكداً أنه تم تخصيص 20 وحدة إسعافية بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجاناً.