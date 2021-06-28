خبير تربوي: عقوبات الغش تطال أولياء أمور طلاب التابلت

قال الخبير التربوي الدكتور حسن شحاته، إن بعض الطلاب يلجأون لوضع شريحة داخل التابلت من أجل محاولة الغش، غير مدركين وجود عصا إلكترونية للبحث عن أي مخالفة قبل دخول اللجنة، موضحًا أن هناك تعليمات مشددة بتفتيش الطالبات قبل دخول الامتحان، لأن بعضهن تضع الهواتف المحمولة في أماكن في جسدهن من أجل الغش داخل اللجنة.

وأضاف « شحاته» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» المذاع على فضائية «dmc» وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، اليوم الإثنين، أن التابلت يقدم خدمة تعليمية، يتدرب الطالب من خلال بنك المعرفة على أسئلة الامتحانات، مشيرًا إلى اكتشاف دخول بعض الطلاب على مواقع أخرى لتنزيل برامج التواصل مثل«الواتس آب والتليجرام» مما دفع الوزارة لتقديم «مودم إنترنت» داخل كل مدرسة.

وأوضح الخبير التربوي، أن اللجنة تشهد مرورًا على الطلاب من قبل المراقبين للتأكد من عمل المودم الخاص بإنترنت المدرسة على التابلت وعدم استخدام شبكة خارجية من أجل الغش، مؤكدًا أن الدولة ترعى تكافؤ الفرص التعليمية بين الطلاب في ظل تعليم متطور.

وتابع الخبير التربوي: « العقاب قد يطال ولي الأمر، لأنهم علموا أبنائهم الغش وده النوع من التطرف زي الإرهاب، ولازم يتم محاسبة الطلاب دول طبعا، وفي حرمان من الامتحان لمدة سنتين وغرامة مالية».