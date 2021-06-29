حظك اليوم الثلاثاء 29-6-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج السرطان بصدقه وأمانته في التعامل مع الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوءخدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يجعلك تفكر بطرق إيجابية ويمدك ذلك بأفكار مميزة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تناغم الشمس والقمر يجعلك اليوم أكثر قدرة على عقد لقاءات عاطفية واجتماعية موفقة.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.