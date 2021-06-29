مسؤول باكستاني: وكالة مخابرات معادية وراء تفجير «لاهور»

كشف رئيس وزراء حكومة «إقليم البنجاب» في باكستان، عثمان بوزدار، اليوم، عن تورط وكالة مخابرات معادية وراء التفجير الذي وقع الأسبوع الماضي في حي سكني بمدينة «لاهور» عاصمة الإقليم، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 24 آخرين.

وأضاف «بوزدار» في مؤتمر صحفي، أن أجهزة الأمن تمكنت من اعتقال جميع أفراد الخلية الإرهابية التي نفذت التفجير بسيارة مفخخة في «جوهر تاون»، مشيرا إلى أن قسم مكافحة الإرهاب في شرطة الإقليم تمكن من التوصل إلى جميع الإرهابيين المتورطين في التفجير خلال 4 أيام.

بوزدار: اعتقال جميع عناصر الخلية الإرهابية يعتبر نجاح أمني كبير

وأوضح رئيس وزراء حكومة «إقليم البنجاب»، أن اعتقال جميع عناصر الخلية الإرهابية يعتبر نجاح أمني كبير، وأشار بوزدار، إلى أنه اتضح من خلال التحقيق مع المعتقلين وقوف وكالة مخابرات معادية وراء مساعدة وتمويل هذه الشبكة الإرهابية.

وكان قائد شرطة الإقليم، إنام غني، قال في 23 يونيو الجاري، إن الانفجار وقع خارج منزل يقع بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للشرطة، مضيفا: «تقييمنا هو أن الهدف الأكثر وضوحا كان الشرطة وقوات الأمن»، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية «فرانس برس».

وأوضح غني، أن الانفجار يعامل على أنه حادث إرهابي، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

وكانت وتيرة التفجيرات في المدن الباكستانية الرئيسية، تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، بعد حملة أمنية واسعة النطاق على الجماعات الإرهابية في المناطق الحضرية إلى جانب سلسلة من العمليات العسكرية التي تستهدف معاقل المتطرفون على طول الحدود الأفغانية.