تعرف على مصدر تسمية أسماء أيام الأسبوع؟ وكيف قسمت إلى 7

من أين جاءت أسماء أيّام الأسبوع وكيف قُسمت إلى سبعة أيّام؟ تساؤل يدور فى أذهان العديد من المواطنين من كل الفئات حول العالم، ليوضح الدكتور عبدالغني زهرة، رئيس قسم التاريخ والحضارة بكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، أن التسمية جاءت من البابليين وتم تقسيمها في العصر الجاهلى، وأن أيام الأسبوع المعروفة «السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس والجمعة» تحمل أسرار في أسباب تسمياتها بهذا الاسم.

تاريخ أيام الأسبوع

وأضاف أستاذ التاريخ فى تصريح لـ«الوطن»، «مر تاريخ هذه الأيام بمراحل ثلاث هي: المرحلة الأولى عند العرب: يقول البيروني: لم تكن العرب تسمي أيامهم بأسماء مفردة غير أنهم أفردوا لكل ثلاث ليال من كل شهر من شهورهم اسمًا على حدة مستخرجًا من حال القمر وأطاره فيها، فإذا بدأوا من أول الشهر، كانت أول ثلاث ليال تسمى عندهم «غرر» جمع غرة، وغرة كل شيء أوله ثم ثلاث ليال نفل من قولهم تنفل إذا ابتدأ بالعطية من غير وجوب وهكذا.

ثم جاءت المرحلة الثانية عند العرب، حيث يقول المؤرخين أن أول من قسّم الأسبوع إلى سبعة أيام هم البابليون، وكانوا قد أطلقوا على هذه الأيام أسماء الكواكب المعروفة لديهم، وكان عددها خمسة، وخصصوا اليوم السادس للقمر واليوم السابع للشمس، بينما المرحلة الثالثة: تسمية أيام الأسبوع بالأسماء المعروفة اليوم وهي السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس والجمعة.

أسماء أيام الأسبوع

وفيما يتعلق بأسماء أيام الأسبوع، أشار إلى أن تسمية الأيام من الأحد إلى الخميس مشتقة من العدد نفسه وكان الأحد أول أيام الأسبوع، أما الجمعة: أصل هذه التسمية يعود إلى الجمع والاجتماع بقصد الصلاة أو غيرها.

أيام الأسبوع فى الحضارات القديمة

واستطرد: أن القدماء في الحضارات الغابرة من سومريين وغيرهم آمنوا أن لكل كوكب وجرم سماوي طاقة أو روح أو تأثير معين على حياتهم وواقعهم ومن خلال مراقبتهم للفلك استنتجوا أن كل يوم له كوكب يسيطر بطاقتها عليه لذلك جعلوا يوم الأحد بداية الأسبوع لأن طاقة الشمس تؤثر عليه ولذلك نجد هذا التاثير الفلكي باقياً في التسمية الإنجليزية ليوم الأحد أى يوم الشمس ويليلها يوم القمر «الاثنين»، وهكذا مع باقي أيام الأسبوع.