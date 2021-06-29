قوات الدفاع الشعبي تنظم تدريبا لإدارة الأزمات والكوارث بالإسكندرية

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروع تدريبي لإدارة الأزمات والكوارث، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أجهزة الدولة المختلفة والمجتمع المدني، ورفع معدلات الأداء للتدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات.

وفُرض خلال المشروع التدريبي عددا من السيناريوهات المختلفة لمجابهة «المواقف الطارئة – الأزمات – الكوارث»، بما يتناسب مع التحديات المحتملة في ظل الظروف الراهنة، بحضور عدد من طلاب جامعة الإسكندرية.

وتخلل التدريب عرضا عسكريا لطلبة المدارس الثانوية العسكرية «عام – فني» بالمحافظة، عكس مستوى التدريب والتأهيل والانضباط العسكري لديهم، كما تم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة؛ للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها.

وتضمن التدريب إنشاء معسكر إيواء عاجل ومستشفى عزل ميداني، وتنفيذ بيان عملي لنجدة هدف حيوي داخل المحافظة، بواسطة عناصر الحراسات المشددة.

وفى نهاية المشروع كرم عددا من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة في سبيل رفعة الوطن.