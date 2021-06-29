تفاصيل أزمة الطالب فادي أيمن.. «التعليم» وصفته بـ«المحتال» وجامعة القاهرة «عملت الواجب»

على مدار الساعات الماضية، استمرت قضية الطالب فادي أيمن الطالب بكلية طب القصر العيني بجامعة القاهرة في تصدر محركات البحث، حول أزمة تبليغه بعدم حضور الامتحانات كون شهادة الثانوية العامة الخاصة به مزورة، وتم اكتشفاها بعد سنتين من دخوله الجامعة، وسط ردود أفعال قوية من وزراتي التربية والتعليم والتعليم العالي وجامعة القاهرة.

شخص محتال تلاعب في السجلات الرسمية

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان رسمي مساء الإثنين، إنه ثبت وجود شخصًا وصفته الوزارة بالشخص المُحتال، قام بتغيير اسمه في السجلات الرسمية إلى نفس اسم الطالب الحقيقي، فادي أيمن، لاستغلال درجاته التي حصدها في الثانوية العامة، معلنة تحويل الأمر إلى الشئون القانونية لإبداء الرأي النهائي في هذه الواقعة.

جامعة القاهرة تسمح للطالب باستكمال الامتحانات

فيما أعلنت جامعة القاهرة الموافقة على استكمال الطالب الامتحانات، وإجراء امتحانات بديلة للمواد التي لم يتقدم إليها بسبب الأزمة، مؤكدة أن الأزمة حدثت بسبب اكتشاف عدم وجود أى بيانات للطالب فادي أيمن في قاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم، ولاحقا تم اكتشاف حدوث تزوير في أوراق الطالب من قبل أطراف خارجية، والتأكد من نجاح الطالب في الثانوية العامة، وحصوله على مجموع 405.5 درجة، مما أهله فعليا لدخول كلية الطب وتحدث الطالب فادي أيمن، مؤكًدا أن وزير التعليم العالي وكل المسئولين تعاملوا مع واقعته بمنتهي السرعة للتأكد من الأمر، قائلا: «عملوا الواجب معايا كأني قريبهم وعاملوني كابنهم، وجامعة القاهرة بلغتني إنى ارجع اكمل امتحاناتي».

وأعلن رئيس جامعة القاهرة، حل أزمة طالب كلية طب قصر العيني فادي أيمن منصور، بعدما تم التواصل لحل الأزمة، مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتأكد من بيانات نجاح الطالب في الثانوية العامةن مشيرًا إلى السماح للطالب بدخول الامتحانات، وتعويض الامتحان الذي لم يدخله.