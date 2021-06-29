مائدة مستديرة عن دور الإعلام في التوعية والدفع بتمكين النساء

عقدت اليوم الثلاثاء، مائدة مستديرة عن دور الإعلام في التوعية والدفع بتمكين النساء والفتيات بأحد فنادق القاهرة، وتناولت الجلسة الأولى التي بدأت في الثانية عشرة ظهرا واستمرت حتى الواحدة والنصف ظهرا، رأي الإعلاميين في الوضع الراهن لتمكين النساء والفتيات، وحاولت الإجابة عن سؤال: هل هناك فجوة بين الواقع والمأمول؟.

وأوضح بيانا عن مسؤولي المائدة المستديرة، أن ذلك يأتي انطلاقا من دورهم الراصد للواقع والناقل لصوت المجتمع، وأن الجلسة تستهدف عرض المتحدثين من الإعلاميين لرأيهم في الوضع الراهن، لتمكين النساء والفتيات «المنجزات والمعوقات»، وعن الدور التشريعي والمؤسسي اللازم لضمان التمكين، ويشاركهم الحديث للتعقيب عدد من المختصين وصناع القرار.

وأدار الجلسة تامر عزالدين، مراسل قناة فرانس 24، وضمت قائمة المتحدثين محمد الهواري، مدير تحرير المصري اليوم، والإعلامية دينا عصمت والي، ونيفين عبيد، باحثة بقضايا التنمية والنوع الاجتماعي، والدكتورة مها السعيد، رئيس قسم آداب إنجليزي - جامعة القاهرة، وعماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، عضو مجلس الشيوخ.