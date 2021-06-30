خريطة بأماكن الهيئات التابعة لوزارة الثقافة بمعرض الكتاب

تفتتح وزارة الثقافة المصرية، اليوم، الدورة الـ52 من معرض القاهرة للكتاب، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستمر خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» أماكن الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وفقًا للصفحة الرسمية للمعرض على النحو التالي:

الهيئة المصرية العامة للكتاب

صالة (1): B1

صالة (2): A7 (كتاب أجنبي)

صالة (3): B17

صالة (4): A7 (كتاب مخفض)

الهيئة العامة لقصور الثقافة

صالة (1): B4

صالة (3): B16

دار الكتب والوثائق القومية

صالة (2): B2

صالة (3): b16

المركز القومي للترجمة

صالة (2): B5

صالة (3): B16

المجلس الأعلى للثقافة وصندوق التنمية الثقافية

صالة (1): B5

صالة (3):B16

المركز القومي للمسرح والفنون الشعبية

صالة (1): A61

صالة (3): B16

أكاديمية الفنون

صالة (1): C53

صالة (3): B16

بالإضافة إلى مبادرة «ثقافتك كتابك» التي أطلقتها وزارة الثقافة بصالة (1) من جناح A3 إلى جناح A13.

ومن المقرر مشاركة سور الأزبكية هذا العام، في الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إذ تتواجد مكتبات سور الأزبكية في قاعة 4، الجناح رقم 9، حيث تم توفير أماكن أكثر لمكتبات السور، حيث شاركت العام الماضي بـ41 مكتبة.

وسور الأزبكية متخصص في بيع الكتب القديمة والتراثية والنادرة والمستعملة فقط، وغير مسموح له بعرض أي كتاب جديد لدار نشر، كما أنّ هناك رقابة شديدة على الكتب المزورة، فإذا تم ضبط كتب جديدة أو مزورة أو أي مخالفة لما تم الاتفاق عليه سيتم إلغاء مشاركة المكتبة وإغلاق جناحها.

وكانت وزارة الثقافة شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة، ومنها ارتداء القناع الطبي، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم ومسافات التباعد الآمنة، فالزائر لن يدخل المعرض أو يتجول فيه أو يزور دور النشر دون ارتداء كمامة.