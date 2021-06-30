خريطة بأماكن الهيئات التابعة لوزارة الثقافة بمعرض الكتاب
كتب:
أمنية سعيد
06:22 ص | الأربعاء 30 يونيو 2021
معرض الكتاب 2021
تفتتح وزارة الثقافة المصرية، اليوم، الدورة الـ52 من معرض القاهرة للكتاب، المقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستمر خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.
وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» أماكن الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الثقافة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وفقًا للصفحة الرسمية للمعرض على النحو التالي:
الهيئة المصرية العامة للكتاب
صالة (1): B1
صالة (2): A7 (كتاب أجنبي)
صالة (3): B17
صالة (4): A7 (كتاب مخفض)
الهيئة العامة لقصور الثقافة
صالة (1): B4
صالة (3): B16
دار الكتب والوثائق القومية
صالة (2): B2
صالة (3): b16
المركز القومي للترجمة
صالة (2): B5
صالة (3): B16
المجلس الأعلى للثقافة وصندوق التنمية الثقافية
صالة (1): B5
صالة (3):B16
المركز القومي للمسرح والفنون الشعبية
صالة (1): A61
صالة (3): B16
أكاديمية الفنون
صالة (1): C53
صالة (3): B16
بالإضافة إلى مبادرة «ثقافتك كتابك» التي أطلقتها وزارة الثقافة بصالة (1) من جناح A3 إلى جناح A13.
ومن المقرر مشاركة سور الأزبكية هذا العام، في الدورة الـ52 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إذ تتواجد مكتبات سور الأزبكية في قاعة 4، الجناح رقم 9، حيث تم توفير أماكن أكثر لمكتبات السور، حيث شاركت العام الماضي بـ41 مكتبة.
وسور الأزبكية متخصص في بيع الكتب القديمة والتراثية والنادرة والمستعملة فقط، وغير مسموح له بعرض أي كتاب جديد لدار نشر، كما أنّ هناك رقابة شديدة على الكتب المزورة، فإذا تم ضبط كتب جديدة أو مزورة أو أي مخالفة لما تم الاتفاق عليه سيتم إلغاء مشاركة المكتبة وإغلاق جناحها.
وكانت وزارة الثقافة شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها حرصًا على الصحة العامة، ومنها ارتداء القناع الطبي، وقياس درجة الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم ومسافات التباعد الآمنة، فالزائر لن يدخل المعرض أو يتجول فيه أو يزور دور النشر دون ارتداء كمامة.