«فودة» يعتمد 9 حالات تصالح على مخالفات بمدينة شرم الشيخ

صدق اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، على 9 حالات تصالح على مخالفات البناء بمدينة شرم الشيخ، وذلك بعد عرض المهندس محمد سالم، مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة شرم الشيخ، لتلك الحالات بمكتب المحافظ في مدينة شرم الشيخ.

وقال محافظ جنوب سيناء إنه يجري التصديق على طلبات التصالح بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة، وذلك وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

المحافظ يطالب المواطنين بسرعة استيفاء المستندات اللازمة

وطالب محافظ جنوب سيناء المواطنين بجميع مدن المحافظة بسرعة استيفاء المستندات اللازمة، لسرعة الحصول على التصديق النهائي بالتصالح، لينعم المواطنون بالإقامة في منازلهم بدون أية مخالفات.

وقال المحافظ إنه جرى التأكيد على كافة الجهات المعنية بالمحافظة، بتسهيل الإجراءات على المواطنين، في الإطار الذي يسمح به القانون، وسيجري التعامل بكل حسم مع الحالات التي لم تتقدم بملف التصالح.

التصديق على 497 حالة تصالح

وكان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد صدق، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، على 270 حالة تصالح لمخالفات البناء بمدينة دهب، وعلى 218 حالة تصالح على مخالفات البناء، بمدينة طور سيناء، ليصل إجمالي عدد الحالات التي صدق عليها خلال الفترة السابقة 497 حالة تصالح.